İsyan yok...

Başkaldırı yok!

Taş atmak filan yok...

Kötü söz yok...

Polise müdahale yok!

Ama cezaevi var!

*

Her şey...

Milas İkizköy’ün bereketli toprağı ve üstündeki...

Cennet Akbelen ormanlarını koruyabilmek uğruna başladı...

Direnişinin sembol ismi ise Esra Işık’tı...

Acele kamulaştırma kararına karşı açılan dava sürerken...

31 Mart 2026’daki bilirkişi keşfi sırasında...

Ağaç katliamını protesto ettiği iddiasıyla...

Gözaltına alınmıştı gencecik Esra...

İddialara göre suçu dört kelime...

“Görevi yaptırmamak için direnme”...

Ve hakaret suçlamalarıyla...

Milas Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştı...

Esra itiraz etti ama reddedildi!

Önce Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na...

Ardından İzmir Şakran Cezaevi’ne sevk edildi...

*

Oysa...

Esra Işık, taşını, toprağını ve ağaçları koruduğu için...

“TBB Çevre Kent Komisyonu”nun düzenlediği...

“ Av. Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Ödülü”ne layık görülmüştü...

...Ve, günlerdir cezaevindeki Esra Işık...

Anacağı İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’a ve...

Komşularına ulaştırdığı son mektupta...

Okuyanların gözlerini yaşartan...

Aradan yıllar geçse de unutulmayacak duygularını kaleme döktü:

“Ben toprağımı savundum... Ben onurumuzu savundum... Zehra ninemizin, Hatice teyzemizin ve nicelerinin yolundan yürüyorum... Alnım açık, başım dik... Mücadelemizin bayrağını köylülerime bıraktım... Buradan çıktığımda o bayrağı tekrar devralıp en önde yürüyeceğim... Mücadelemizi de, onurumuzu da, haysiyetimizi de satmayacağız... Milas, bir şirketten büyüktür... Vazgeçmeyeceğiz; biz kazanacağız...”

*

Peki, bu günden itibaren neler yaşanacak?

Belli ki...

Akbelen’de ağaçlar köklenmesin diye “nöbet” ve “direniş” sürecek...

Esra Işık’ın tutuklanması...

Ülke çapında protestolara yol açmış durumda...

İstanbul, Denizli, Hopa ve diğer kentlerde...

“Esra Işık yalnız değildir” ve “Doğayı savunmak suç değildir” sloganlarıyla eylemler düzenleniyor...

İzmir Barosu da Esra’nın gözaltı ve tutuklanmasını...

“Hak arama hürriyetinin engellenmesi” olarak nitelendirdi...



Yaşam savunucuları ve çevre örgütleri...

25 yaşındaki Esra Işık’ın...

Derhal serbest bırakılmasını istiyor...

Hepsinden önemlisi...

Bölge sakinleri...

Akbelen Ormanı ve zeytinliklerini...

Kömür madenlerinden gece / gündüz korumaya kararlı...

Esra Işık’ın mektubu ise...

Akbelen direnişinde moral kaynağı olmaya devam ediyor...

“Bayrağı devrettim” vurgusu ise...

Köylüler arasında birlik ve kararlılık çağrısı olarak yankılanıyor...

O zaman...

“Yaşasın yıllar boyu ağaçlar, ormanlar...”

Nokta...

Hamiş: “Ağaç kesmek, geleceği kesmektir; kömür için değil, nefes almak için ağaç dikelim... O ağaçlar bizim değil, torunlarımızın...” / Erol Evgin – Sanatçı...

Sonsöz: “Ağaçlar yeşil altındır... Klima almayın; bunun yerine bir ağaç dikin... Sincapların evsiz kalmasının sebebi siz olmayın... Ormanı yok etmeyin; onlar bizim gibi gözyaşı dökemezler! / Anonim...

