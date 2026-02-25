Parasızlıktan şikayet ederiz ama...

Yine de...

Bi’lokma ekmeğimizi...

“Tanrı misafiri...” der ve...

Hiç tanıdığımız kişilerle aslanlar gibi bölüşürüz...

Bu özellik...

Türk Milleti’nin salt misafirperverliğinden değil...

Eskilerin dediği gibi...

“Kalbimiz güzel olduğu” içindir!

Çünkü biz...

Paylaşmayı seven bir milletiz...

Söz konusu misafir olunca...

Biz “tokuz” deriz; yine de ekmeğimizi bölüşürüz!

Bu ulusça alkışa layık özelliğimiz...

Kaç ülkenin vatandaşında vardır?

Tartışılır!

*

Biz milletçe...

“Yufka yürekliyizdir!”...

Nitekim...

15 yıl önce (29 Nisan 2011) Suriye İç Savaşı başladığında...

Çoluk çocuk Azrail’den kaçarken...

Her şeylerini bir “bavula” sığdıran o ilk mülteciler...

(250 kişiydiler...)

Reyhanlı'da yer alan Cilvegözü sınır kapısından giriş yapmışlardı...

Yedirdik... İçirdik... İş verdik... Ekmeğimizi paylaştık...

15 yıl içinde...

“Yetmez...” dediler...

Evlendirdik...

Kız verdik... Damat aldık...

Nüfusları çoğaldı...

Durmadan bebek yaptılar...

Nefesinizi tutun!

15 yıl (5 bin 475 gün) içinde...

Doğan ve yaşayan yaklaşık “875 bin Suriyeli çocuk”...

Türkiye topraklarında dünyaya gözlerini açtı...

Müthiş hatta müthiş ötesi!

Ne aç kaldılar ne de açıkta kaldılar!.

Okula gidiyorlar...

Ücretsiz tedavi görüyorlar...

Oh; ne ala!

*

2026 itibarıyla...

Türkiye'de “geçici koruma” statüsündeki Suriyeli sayısı...

Resmi rakamlara göre “2.3 milyon”un üstünde...

Bu tablo...

İster istemez Türkiye’yi...

Şu yaşlı dünyada “en çok mülteci”ye ev sahipliği üstlenen...

İkinci ülke yapıyor...

*

Şimdi “su bulanır gibi oldu” birdenbire!

Suyumuzu, ekmeğmizi paylaştığımız Suriyeliler’in...

Doğal olarak “gidişleri” hızlandı...

*

Oysa...

Türk vatandaşı yaptığımız Suriyeli sayısı “238 bin 768”i buldu...

Daha ne yapalım?

*

Ve, derken...

Bakın ne oldu?

Enflasyon ve hayat pahalılığı...

Sadece bizi değil...

“Komşu” diye bağrımıza bastığımız Suriyeliler’i de perişan etti...

Suriye Milli Haber ajansı “Sana”ya konuşan...

“Bizim Suriyeliler”den bir aile babası...

Şöyle yakınıyor:

“Ailelerimizi Şam’a yolladık... İş yok, çalışan da yok... Hayat pahalılığı normal değil... Fiyatlar uçuyor!”

Bir başka aile reisinin şikayeti ise aynen şöyle:

“Fiyat artışı doruklarda... Böyle devam ederse bir çok insan Vatan’a dönecek!”

*

Bitiriyoruz...

Bu Suriye’nin bir lideri vardı...

Kimilerine göre adı “Eset”ti...

Bazılarına göre ise “Esad”...

Fark etmiyor...

Ailesiyle birlikte Rusya’ya sığındı...

Kendi ulusunun insanlarını yerin 20 metre altındaki...

Yıllarca...

Güneşi görmeyen hapishanelerde çürütmüştü...

Kendisi ise...

Altın kafeste(!) yaşasa da...

Şimdi ülkesinden uzakta ve yarınları meçhul!

Nokta...

Hamiş: Suriye'nin devrik lideri Esad'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin edilirken, ailenin Moskova'daki lüks gökdelenlerde 18 dairesinin bulunduğu iddia ediliyor ama gören yok...

Sonsöz: Lüks içinde yaşayan Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad ve ailesi, Rusya'da lüks içinde yaşarken, üzerlerindeki şoku hala atlatamadıkları iddia ediliyor... İngiliz basını, Esad'ın Moskova'da tıp eğitimi aldığını ve medyaya çıkmak için Rusya'dan onay beklediğini duyurdu... (Hürriyet)