Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tezkerelerde, bazı milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edildi. Tezkereler, TBMM Başkanlığı’na sunularak resmi sürece dahil edildi.
Dokunulmazlığı istenen milletvekilleri
Tezkerelerde; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun yer aldı.
Dosyalar Karma Komisyon’a sevk edildi
TBMM Başkanlığı’na ulaşan dokunulmazlık dosyaları, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gönderildi. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonrasında dosyaların Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağı netlik kazanacak.