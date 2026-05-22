Bazen bir gece, yalnızca bir etkinlik olmaktan çıkar; bir dönemin ruhunu anlatan sahneye dönüşür. Kocaeli’nde düzenlenen Gençlik Şöleni de tam olarak böyleydi. Gökyüzünü kaplayan drone ışıkları, tribünlerden yükselen sloganlar, sahnedeki konuşmalar ve binlerce gencin aynı heyecanda buluşması; Türkiye’de gençliğin sadece geleceğin değil, bugünün de en güçlü aktörlerinden biri olduğunu gösteriyordu.

Şölende açılan pankartlarda gençliğe, milli-manevi değerlere ve toplumsal bilinç vurgusuna yönelik çeşitli mesajlar yer aldı. Katılımcılar tarafından açılan pankartlarda, “İnsanlığa örnek teşkil edecek bir gençlik”, “Dininin, dilinin, beyninin, ilminin davacısı bir gençlik” , “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir şuurunda bir gençlik” ve “Elif gibi dimdik Ilgaz Dağı gibi arkandayız” ifadeleri dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca Filistin’e destek mesajı içeren “Nehirden denize özgür Filistin” pankartı da yer aldı. Bunun yanında günün öne çıkan pankartlarından biri de AK Gençlik İzmir’e aitti. Söz konusu pankartta, “Çünkü bizim ustamız sağlam, liderimiz sağlam, rehberimiz sağlam” ifadeleri kullanıldı.

Günün ilerleyen saatlerinde gençler tarafından Kadim Futbol’un etkileyici gösterileri büyük ilgi gördü, ardından Zayn Sofuoğlu gerçekleştirdiği motor şovuyla heyecan dolu anlar yaşattı. Günün devamında Ay Yola, Uğur Işılak , DJ Burak Yeter ve Sefo sahne alarak etkinliğe müzik ve eğlence kattı.

Gecenin en unutulmaz bölümlerinden biri, gençlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada gençliğe, milli birlik ve medeniyet bilincine vurgu yaptı. Erdoğan, “Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor” sözleriyle Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençlerin aynı ideal etrafında buluştuğunu ifade etti. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un “Asım’ın nesli” idealine değinerek, bugünün gençliğini bu idealin temsilcisi olarak gördüğünü belirtti. TEKNOFEST kuşağının teknoloji üreten, özgüven sahibi ve milli değerlere bağlı bir nesil olduğunu söyleyen Erdoğan, Nurettin Topçu’nun “Fatih’in ruhu” sözlerine atıfta bulunarak bu ruhun gençlerde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

“Kıymetli gençler, Türkiye'nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da sizi izleyen Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere hep güvendim ve güveniyorum. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz, üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz. Sizler geçmişi şanla, şerefle, başarılarla dolu bir milletin evlatlarısınız. Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin. Sizi kirli ve karanlık siyasi emelleri uğruna aparat olarak, kaldıraç olarak, manivela olarak kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin. Sizi zayıflatmaya, zayıf göstermeye çalışanlara hiçbir suretle kulak asmayın." diye konuştu.

Şölende, “İyi ki varsın Erdoğan” isimli yeni şarkı eşliğinde özel bir koreografi gösterisi gerçekleştirildi. Koreografi sırasında açılan pankartlarda Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının yanı sıra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Türkiye’nin savunma sanayisine ait bazı üretimlerin görselleri yer aldı. Koreografide “Reise sözümüz”, “Maziden kökümüz” ve “İstikbalde müjdemiz var” ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşınırken, geçmişten geleceğe uzanan birlik, milli aidiyet ve teknoloji vurgusu ön plana çıkarıldı. Gösteri, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise gökyüzünde gerçekleştirilen drone gösterisi oldu. Birbirini takip eden ışıklı koreografiler, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve heyecanla izlendi.

Drone gösterisinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim sürecini anlatan kronolojik tarih sıralaması gökyüzüne yansıtıldı. Bunun yanı sıra Türk Bayrağı, Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça kullandığı “Dünya beşten büyüktür” sözü, “AK Gençlik” yazısı ve Erdoğan’ın silüeti de dronelar aracılığıyla oluşturuldu.

Gösterinin final bölümünde ise gökyüzünde beliren “İyi ki varsın Erdoğan” yazısı, alandaki gençler tarafından alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı. Işık, müzik ve teknolojiyle hazırlanan koreografi şölenin en unutulmaz anlarından biri olarak öne çıktı.

Ve belki de o gece gökyüzünde parlayan şey yalnızca ışıklar değil, bir gençliğin taşıdığı büyük inançtı.