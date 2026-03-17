Tarih bazen susar. O suskunluğu ise en çok hikâyeler doldurur. Alamut tam da bu boşlukta yükselen bir eser. Ne tamamen tarihtir ne de yalnızca kurgu. Okuru, iki farklı gözden – İbni Tahir ve Halime – Alamut’un kapılarından içeri sokarken aslında çok daha büyük bir kapıyı aralar: İnancın, iktidarın ve insan zihninin karanlık koridorları.

Vladimir Bartol bu romanında yalnızca bir hikâye anlatmaz; bir düşünce deneyine davet eder. Onu okurken sayfaları çeviren yalnızca merak değildir. Aynı zamanda zihnin arka planında sürekli çalışan bir sorgu makinesi devreye girer. Çünkü Alamut’ta asıl mesele “ne olduğu” değil, “nasıl inandırıldığıdır.”

Romanın merkezindeki Hasan Sabbah, alışıldık bir lider portresinin çok ötesinde çizilir. O, yalnızca bir örgüt kurucusu ya da siyasi bir figür değildir. Bir akıl kurucusudur. İnancı, hakikati ve insan doğasını birer araç olarak kullanır. Onun dünyasında gerçeklik sabit değil; inşa edilebilir bir şeydir. Belki de bu yüzden en tehlikeli yanı söyledikleri değil, söylediklerini yaşatabilmesidir.

Roman boyunca sıkça karşımıza çıkan o meşhur anlatı – cennet bahçeleri, huriler, fedailer – aslında bildiğimiz şekliyle tekrar edilmez. Bartol, bu efsaneleri alır, parçalar ve yeniden kurar. Marco Polo’nun seyahat notlarından süzülen hikâyeler, burada yalnızca bir zemin görevi görür. Üzerine inşa edilen ise çok daha derin, çok daha rahatsız edici bir yapıttır: Manipülasyonun felsefesi.

Kitapta dikkat çeken en çarpıcı kırılmalardan biri ise kadın ve erkek temsilleri arasındaki keskin ayrımdır. Erkekler, fedai olarak yüceltilirken; kadınlar çoğunlukla bir vaadin, bir ödülün nesnesi hâline getirilir. Bu durum, yalnızca dönemin zihniyetine değil, aynı zamanda inancın nasıl araçsallaştırıldığına dair sert bir eleştiri sunar. Kadın bedeni, erkeğin ulaşacağı “cennet”in bir parçasına indirgenirken; erkek, kendi bedenini aşarak yüceltilir. Bu çelişki, romanın en sarsıcı katmanlarından biridir.

Bartol’un düşünsel arka planında ise güçlü etkiler hissedilir. Friedrich Nietzsche’nin hakikat ve güç üzerine fikirleri, Sigmund Freud’un insan zihnine dair çözümlemeleri metnin alt katmanlarında kendini gösterir. Bu yüzden Alamut, yalnızca bir tarihsel roman değil; aynı zamanda psikolojik ve felsefi bir çözümlemedir.

Ancak burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Romanın sunduğu anlatı, tarihsel bir belge değil; bir “anlatı inşasıdır.” Hasan Sabbah ve fedailer hakkında bugün bildiklerimizin büyük bir kısmı zaten tartışmalıdır. Kale yakılmış, belgeler yok olmuş, geriye ise çoğunlukla kulaktan dolma hikâyeler kalmıştır. Bu nedenle romanda okuduklarımızı “gerçek” olarak değil, “gerçeğin nasıl üretildiği”nin bir örneği olarak görmek gerekir.

Zaten Alamut’un asıl gücü de burada yatar. Okura sürekli şu soruyu sordurur: Hakikat nedir? Ve daha önemlisi, hakikati bilen biri onunla ne yapar?

Baruch Spinoza’nın “bilgi azınlık içindir” sözü, romanın ruhunu özetler gibidir. Çünkü bilgi, çoğu zaman paylaşılmak için değil; yönlendirmek için kullanılır. Hasan Sabbah’ın hikâyesi de tam olarak bu noktada keskinleşir. O, hakikatin anlatılamayacağını fark ettiğinde, onu yeniden kurmayı seçer. Bu bir sapma mı, yoksa insan doğasının kaçınılmaz sonucu mu?

Belki de Alamut’u bu kadar etkileyici kılan şey, kesin cevaplar vermemesi. Okuru bir sonuca ulaştırmak yerine, onu bir uçurumun kenarına getirip bırakması. Tıpkı Hasan Sabbah’ın yaptığı gibi: Düşündürmek, sarsmak ve en önemlisi, şüphe ettirmek.

Çünkü bazen en tehlikeli olan, yalanlar değil; insanların inanmak istediği hikâyelerdir.