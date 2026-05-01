Son Mühür- Bugün güne çok üzücü bir haberle başladık. 70’li yıllarda o kendine has sesiyle hepimizin diline dolanan olan, "İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız" dediğinde bizi etkileyen Tülay Özer’i kaybettik. Bir süredir böbrek rahatsızlığıyla mücadele ediyordu, haftada birkaç gün diyalize giriyordu ama ne yazık ki bu sabah Marmaris'teki hastaneden acı haber geldi.

Tülay Özer kimdir?

Aslında yaşamı tam bir kararlılık hikayesi. Asıl mesleği muhasebecilikmiş ama içinde bir yerlerde hep müzik varmış. 1972'de "ben bu işi yapacağım" deyip yola çıkmış. 1975 yılında o meşhur şarkısı patladığında Türkiye’de gündem olmuştu.

Tülay Özer yalnızca şarkılarıyla değil, o kocaman kalbiyle de hatırlanacak bir isim haline gelmişti. Kardeşi Zerrin Özer’in müzik dünyasında büyümesi için elinden geleni yapmış, ona destek olmuştu. Aralarında en ufak bir kıskançlık ya da rekabet olmadı; o hep Zerrin’in arkasındaki o güçlü "abla" sembolü olarak kaldı.

Tülay Özer’in müzik kariyerindeki en bilinen şarkılarını ve albümlerini şu şekilde listelenebilir:

Sanatçının 1970'li yıllarda çıkardığı ve onu en tepeye yükselten başlıca plaklar:

İkimiz Bir Fidanız / Gel Artık (1975)

Falcı / Kalbimde Bir Fırtına (1975)

Deli Gibi Sevdim / Sokak Lambası (1976)

Bir Defa Güldün / Meçhul Sevgili (1976)

Büklüm Büklüm / İlk Aşk (1978)

Hata / Neden? (1978)

Yalvarırım / Olmaz Olsun (1979)

Stüdyo albümleri

Sanatçının uzun çalarlarında (LP) ve kasetlerinde yer alan önemli eserleri:

1. Tülay (1976)

Aşkın Tadı Başkadır

Seni Sevmek İçin Ölmek mi Lazım?

Neye Yarar?

Gittiğin Yolları Gözlüyorum

2. Seven Ağlatılmaz (1978)

Seven Ağlatılmaz

Ayrılık Saati

Dünya Boştur

Seninle Gurur Duyuyorum

3. Kalbimdeki Sevgili (1981)

Ben Buyum

Yorgun Gözler

Gidiyor musun?

Kalbimdeki Sevgili

4. Özleyiş (1989)

Özleyiş

Seni Beklerim

Yalan Dünya

Unutuldum

5. Olmalı Olacak (1993)

Olmalı Olacak

Affetmem Seni

Sevda Kokusu

Yine mi Sen?