Son Mühür - İstanbul merkezli üç ilde, Coşkun Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında örgüte yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi ağır suçlara karıştıkları belirlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Örgüte maddi kazanç sağlamak amacıyla düzenli şekilde para topladığı ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullandığı belirlenen şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
780 Milyon TL'lik mal varlığı...
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirketteki ortaklık paylarını kapsayan yaklaşık 780 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyonun detayları
İzmir’de tutuklu bulunan ve “Cehennem Necati” olarak bilinen Coşkun Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı, Almanya merkezli motosiklet kulübü Hells Angels’a yönelik dün 1200 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. 28 kentte eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 50’den fazla adreste arama yapıldı. Öte yandan Arabacı’nın, 5 Ekim 2025’te Belgrad’dan Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği belirlenmiş, şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Coşkun Necati Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.