Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi ağır suçlara karıştıkları belirlendi.

Örgüte maddi kazanç sağlamak amacıyla düzenli şekilde para topladığı ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerde kullandığı belirlenen şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, İzmir ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

780 Milyon TL'lik mal varlığı...