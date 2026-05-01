Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de meme kanseri ile mücadele ederken internet üzerinden duyduğu “ivermektin” yani "parazit ilacı" yöntemine başvuran 40 yaşındaki bir hastanın, ilacın kemoterapiyle etkileşime girmesi sonucu karaciğer yetmezliğiyle yoğun bakıma alınması, kanser tedavisinde bilim dışı yöntemlerin yarattığı hayati tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Konuya ilişkin yaşanabilecek tehlikelere daha önce de parmak basan Son Mühür, 11 Mart tarihinde yayınladığı "Sosyal medyada yayıldı, doktorlar uyardı! Ivermectin kanseri tedavi eder mi?" başlıklı haberiyle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve hekimlerin hayati uyarılarını gündeme taşımıştı.

Sosyal medyada yayıldı, doktorlar uyardı! Ivermectin kanseri tedavi eder mi?

Son yaşanan vaka, uyarıların haklılığını acı şekilde kanıtlarken, Ege Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaziye Burçak Yayla Karaca konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İnsanların zorlu mücadelelerinde “mucizevi kurtuluşlar” arayabileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Karaca, kontrolsüz ilaç kullanımına karşı uyarılarını sıraladı.

“Kanser ilacı olarak kullanılması söz konusu değil”

Tüm dünyada her yıl binlerce farklı molekülün hastalıklar üzerinde özellikle ‘kanser’ hücrelerinde denendiğini belirterek açıklamalarına başlayan Prof. Dr. Karaca, “Hastalıklara karşı antitümör etkilere yönelik durmaksızın araştırmalar devam ediyor. Bu ışıkta, farklı hücre hatlarında denemeler yapılıyor ancak bunların içinden çok çok azı hayvan deneylerine; daha da azı insanda faz çalışması dediğimiz ilaç formuna dönüşebiliyor. Bu tip çalışmalar 1970’lerden beri ABD başta olmak üzere dünyanın hemen her yerinde uygulanıyor. Ülkemizde de çeşitli ilaçlar olsun, doğal bileşikler olsun sürekli bu yolda çalışmalar yapılıyor. Pek çoğu laboratuvarda başarı gösterse de hayvan deneylerinde başarı göstermediği için eleniyor. Son dönemlerde parazit ilaçları da bunlardan biri. Bu ilaçlar özellikle kalın bağırsak kanserlerinde laboratuvarda başarı gösterdiği için öne çıkmıştır ancak henüz hem hayvan hem de insan çalışmalarında kansere etki ettiğine göre veri bulunmamaktadır. Ivermektinin kanser tedavisinde ilaç gibi kullanılması asla söz konusu değildir. Biz kanseri tedavi ederken ince hassas bir terazide tartar gibi ölçüm yaparak hastalara ilaçları veririz. Hepsinin ciddi yan etkileri vardır, bunları kontrol etmek tedavi kadar önemlidir. Bu tür ilaçların klinik başarı göstermediği sürece başarılı olamaz, bunların olası kullanımları hastaya büyük risk getirir” ifadelerini kullandı.

“Artık evre 4’te pek çok kanser tedavi edilebiliyor”

“Kanser tedavisinde insanların çaresiz kaldığı anlarda umut arayışıyla değişik ajanlara merak salması çok anlaşılır bir durum, 26 yıllık meslek hayatımda bunlara çokça şahit oldum” sözleriyle devam eden Prof. Dr. Karaca, “Ancak bilimden şaşmaksızın onkologların kontrolünde yeni ve bilimsel tedavileri uygulamak gerekir. Biz bugün artık evre 4 pek çok kanseri yeni ajanlarla tedavi edebiliyoruz. Evre 4’te tamamen iyileşme sağlanan kanser tipleri var; bunlar için dünyada yeni ilaç çalışmaları mevcut. Bu tip ilaçlara Türkiye’de ulaşabiliyor muyuz konusunu konuşmak, ivermektin gibi ilaçlara başvurmaktan çok daha önemlidir. Bunun üzerine düşülmesinde fayda var” diye konuştu.