Aydın gibi hatırı sayılır bir “baba kent”in...

En gözde ilçelerinden Didim’de...

Sıcacık kalpleri “buzdağı”na çeviren “acıklı” bir gelişme yaşandı...

Gözleri yaşartan...

Vicdanları körelten olayın...

Ne yazık ki...

Kahreden detayları var...

Nemlenen gözlerle okuyacaksınız devamını...

*

İddialara göre...

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay...

Engelli ve sağlıksız köpeklerin “itlaf edilmesi / yok edilmesi” için emir vermiş...

Ve yine iddialara göre...

Bu karara itiraz eden barınak çalışanı Merve Göçer...

İşinden oluyor ve iddiaya göre; kapının önüne konuyor...

Vicdanlar törpüleniyor; bardak taşıyor!

Oysa...

O gencecik Merve...

Barınaktaki hayvancıklara...

Tam 17 yıldır canla / başla gözü gibi bakıyordu...

O ağzı var, dili yok can dostların barınağında...

*

Kısaca dile getirdiğimiz Didim’deki acıklı gelişmeler...

Büyük olasılıkla...

Başka kentlerin, ilçelerin barınaklarında da yaşanıyor...

Ne var ki...

Kalplerimiz, “Onların da canı var!” diye...

Alarm vermeye başlamazsa...

O zavallı can dostlar...

Ne yazık ki...

Zehirli bir mama parçası ile hayata veda ediyorlar...

Hiç köpek beslediniz mi?

Sizin elinizden mama yerken...

İşten eve gelirken sizi pencerede bekleyen...

Bir “Can Dost”tan mahrumsanız...

Bilin ki...

Sevgiyle ilgili iletişiminizde...

Minicik de olsa bi’eksikliğiniz var demektir...

Tabii ki...

Bakımları kolay değil...

Tabii ki...

Onların minicikken yaşadıkları ve yaşattıkları...

Aşıları, hastalıkları, mamaları, büyümeleri kolay değil...

Ama...

Sizinle birlikte yaş alırken...

Bilin ki...

Köpeğiniz, kediniz hatta kafesteki kanaryanız...

Ömrü yettiği sürece...

Belki de size en yakın dostunuzdan “daha yakın” olacaktır...

Aklınızda bulunsun...

O can dostlar sizin “hastalığınızı” bile hissederler...

Yatağınızın ayakucunda...

Adeta “bekçi” olurlar...

*

Aydın Didim’de yaşanan...

“Engelli ve sağlıksız can dostlar”son nefeslerini versin diye...

Özel bir çaba(!) sergilemek...

Vicdanların kör, kalplerin taş kesilmesi demektir!

Ve yine bu “kör bakış” belki de...

“Cana can katmayı” unutan bazılarımızın...

Utancı olarak bir “damga” gibi birlikte yaşayacaktır...

*

Belediye başkanları hassastır...

Yönettikleri kentin hemşehrisini ailesi gibi değerlendirir...

O sevginin...

Bi’parçası neden “ağzı var, dili yok” dört ayaklı can dostlar için olmasın?

Yukardaki satırın...

Ete, kemiğe büründüğünü...

Bir köpeği “dost” olarak sahiplendiğinizde anlayacaksınız...

Belki de...

Hiçbir dostunuzun, arkadaşınızın size baktığından...

Daha sıcak “bir bakışı” o güne kadar görmediğinizi itiraf edeceksiniz...

*

Bu konuda bazı rakamlar hepimizi etkileyecek...

Hiç merak ettiniz mi?

Mesela...

“Türkiye nüfusunun yüzde kaçı köpek besliyor?”

Bu alanda Avrupa ülkeleri arasında...

Ne ilginçtir ki...

“Sondan ikinciyiz!..”

Çünkü...

Nüfusumuzun neredeyse %14'ünde en az bir köpek veya kedi besleniyor...

Ancak...

Ne acıdır ki...

Türkiye'de ise, yaklaşık “6,5 milyon” sahipsiz köpek varlığı tahmin ediliyor...

*

Bitiriyoruz...

En acıklı ayrıntı şu: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre evsiz hayvanların, insan nüfusunun yüzde 10’una karşılık geliyor... Türkiye’de ise, yaklaşık “6.5 milyon” civarında sahipsiz köpek varlığı tahmin ediliyor... Sahipsiz sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altında tutmak için “kısırlaştırma” art...

Her şeye rağmen Didim’de yaşanan olay acıtıyor!

Nokta...

Sonsöz: “Köpekler, yalnızca dost değil; hayatın bir hediyesidir... Onların sevgisiyle dolu bir ev, belki de dünyadaki en sıcak yerdir... Unutmayın; mutluluk bir köpeğin kuyruğunu sallayışında saklıdır ve hayat, köpeğinizin sizi gördüğünde hissettiği mutluluk kadar güzeldir...”

