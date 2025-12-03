Türkiye’nin sayısız baş ağrıtan soruları var!

Hepimizin kalbinden geçen şu:

“Evelallah hepsinin üstesinden gelmek mümkün ama...”

Neden o ama?

Son üç yıldır...

Türkiye şu “acıklı soru”nun cevabını veremiyor?

“Neden ilkokul öğrencileri öğlen yemek yiyemiyor?”

Kaldı ki...

Özellikle ilkokullarda bir öğün “ücretsiz” yemek maliyeti...

Bu güzel ve güçlü ülkeyi ne kadar sıkıntıya sokar?

*

“Cumhuriyet Gazetesi”nden İrem Karataş’ın haberi...

Uykuları kaçırtan...

Kalpleri sıkıştıran cinsten...

Sadece şu altı satır...

Annelerin – babaların boğazlarında bir düğüm oluşturuyor:

“Ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk nedeniyle...

Okula yemek götüremeyen, kantine yaklaşamayan çocuklar...

Bir bir örgün eğitimden çıkıyor...

Alt gelir grupları ise...

Çocuklarının okul masraflarını karşılayamadıkları gibi...

Okula yemek göndermekte de zorlanıyor...

Öyle ki, çocuklar okullarda açlıktan bayılıyor!”

Olacak şey değil! Biz, nasıl bu hale geldik?

*

Kısa adı “OECD” olan...

“Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü” verilerine göre...

Türkiye’de çocuk yoksulluğu oranı “%22.4”...

Dünyada çocuk yoksulluğunun en yüksek olduğu...

İkinci ülke Türkiye...

Bi’kez daha...

“Eyvah... Eyvah...”

*

Hepimizi etkileyecek önemli üç ayrıntı daha var...

Birincisi...

TÜİK’in 2024 rakamlarına göre,

7 milyon 39 bin çocuk, yani her üç çocuktan biri yoksulluk içinde...

Buraya dikkat!

Günde en az bir kez taze meyve ve sebze yiyemeyen...

Çocukların oranı ise yüzde 10...

*

Beteri var!

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü açıkladı:

Türkiye’de “5 yaş altı” çocuklarda “bodurluk” yüzde 10...

Bir ana / baba için...

Bundan daha sıkıntılı bir tablo olabilir mi?

*



Milli Eğitim istatistiklerine göre...

An itibarıyla...

Türkiye’de zorunlu eğitimde olması gereken 611 bin 612 çocuk...

Ne yazık ki, okul dışında görülüyor...

En acıklı TUİK açıklaması ise şöyle:

15–17 yaş aralığındaki çocukların % 25’i okulu bırakmış, çalışıyor!

*

Bakın, başka ülkeler bu işi nasıl halletmiş?

Şu yaşlı dünyada...

Yüzlerce ülkenin ilkokul öğrencilerine bedava öğlen yemeği veriliyor...

Mesela...

İlkokullarda bedava öğle yemeği vermeye başlayan ilk ülke Finlandiya... Tarih, sizi şaşırtmasın: 1950’lerden söz ediyoruz...

Finlandiya’yı komşu ülkeler de örnek almış...

Çünkü, ekonomileri küçüktü ama nüfus azdı ve başardılar...

Peki, daha yoğun nüfusu olan ülkeler ne yaptı?

Mesela Hindistan... Mesela Brezilya...

Yüksek nüfuslu kentler ne yaptı, biliyor musunuz?

Önce okullarda ücretsiz yemek vermeye başladılar...

Maliyet yüksekti ama...

Geleceğin fidanları için her zorluğa katlandılar...

Başarmak zorundaydılar, çünkü çocuk nüfusu müthiş yoğundu...



Bir istisna var!

Avrupa ülkesi Belçika'da...

Öğrencilere öğle yemeği verilmediği gibi...

Hiçbir okulda kantin de yok...

Evden götürmek zorundalar (lise öğrencileri dahil)...

Üstelik şekerli-paketli gıdalar yasak, öğretmenler kontrol ediyor...

Su bile satılmıyor!

Çocuk eğer su götürmeyi unutursa ona ders oluyor ve...

Bir daha okula su götürmeyi unutmuyor...

Nasıl ama?

Bitiriyoruz...

Yaşadıklarımızın en kötüsü şu:

Çocuklarımız yetersiz beslenirse ne olur?

Araştırmalara göre, yeterli gıda tüketemeyen çocuklarda...

Hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini etkileyecek...

Özellikle...

Boy kısalığı... Bodurluk... Öğrenme güçlükleri...

Konsantrasyon eksikliği... Bilişsel gelişimde gerilik... Davranışsal sorunlar... Huzursuzluk ve Hiperaktivite gibi sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz... O zaman bu vahim gelişme konusunda kolları sıvamak için geç kalmadık mı?

Nokta...

Hamiş: Önemli Not CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin kanun teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi... (16 Nisan 2025)

Sonsöz: “Yoksulluğu kader, açlığı normal olarak kabul eden endişe verici bir yapımız var... Ne hikmetse; gerçekten alışmak sevmekten daha zor geliyor...