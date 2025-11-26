Bizim milletin...

“zeytin – ekmek” ile karın doyurma özelliği vardır(!)...

Boyuna posuna bakmayın...

Zeytin “doyuran ve tok tutan” bir nimettir...

Cennet başkenti Ege’dir...

Ve...

An itibarıyla...

Ege’de sofralık zeytin fiyatı uçuyor!

Şimdi, diyeceksiniz ki:

“Fiyatı uçmayan ne var ki?”

Siz de haklısınız...

*

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a kulak verirseniz...

2025 yılı...

Çiftçi için “felaket yılı”na dönüştü...

Çiftçinin başına düşmeyen bir meteor taşı kaldı!

Neden?

Çünkü...

Zeytinyağında maliyet litre başına 200 lirayı buldu ve...

Maliyet %50’nin üstünde seyrediyor...

*

Ne acıdır ki...

Zeytin Cenneti Türkiye’de...

Sanayileşme adına...

“Zeytinlikler kökleniyor!”

Oysa...

Milletvekili Barut’a göre; “Zeytini yaşatmak, gıda egemenliğini korumak” ile eş değer...

O zaman...

Üreticinin feryadına kulak vermek gerekmiyor mu?

Yok mu, o “imdat çığlığı”nı duyan?

*

Hepimiz “kötü gidişat”a tanığınız...

Üreticinin talihsizliğine bakın!

Pamuk ekti, “beyaz altın”dan zarar etti...

Karpuz tarlada kaldı, soğan ve patates filizlenirken çürüdü...

Erkenci mandalina şu sırada tarlada “2 lira”ya düştü...

Soya ve zeytinde de aynı olumsuz gidişatları izliyoruz...

Yazık değil mi onca emeğe?

*

Zeytin’in bu hali canımızı acıtırken...

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un...

Dikkat çekici bir iddiasını pas geçmeyelim...

Diyor ki:

“Geçen yıl Tarım Bakanlığı zeytinle ilgili rekolteyi...

(Üç milyon 750 bin ton) açıklarken bu sene tıpkı buğdayda ve mısırda olduğu gibi, ofise açıklattırıyorlar ya, şu anda da Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’ne bu sene 2 milyon 450 bin ton rekolte seslendirtiyorlar... Yani %35 bu sene rekoltede eksilme olacak...”

Ve yine Milletvekili Barut’a kulak verirseniz...

Acıklı başka detaylar da var...

Söz yine Vekil Barut’ta:

“Zeytinyağında maliyet litre başına 200 lirayı buluyor... Girdiler ise her yıl yüzde 50 ve üzerinde artış gösteriyor... Yanı başımızdaki savaşta olan Suriye’den bile şu anda zeytinyağı alıyoruz... Yol yakınken yaraları saralım, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin feryadına son verelim!”

*

Noktayı ise, meslektaşım tarım yazarı, gazeteci Ali Ekber Yıldırım koyuyor:

“Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’nin bu sezon zeytin üretimi 2 milyon 450 bin ton olacak... Bu zeytinin 740 bin tonu sofralık olarak değerlendirilecek... Kalan 1 milyon 710 bin ton zeytin sıkılarak 310 bin ton zeytinyağı elde edilecek... Zeytin üretimi 2024’e göre 2025’te yüzde 35 kayıpta... Zeytin üretiminde ise yüzde 35 düşüş var...”

Sahi... Biz nerede hata yapıyoruz?

Vah ki, ne vah!..

Nokta...

Sonsöz: Kur'ân-ı Kerîm'de zeytin, Allah'ın mucizesi olarak nitelendirilir... Peygamberimiz Hz. Muhammed, zeytinin faydalarını övmüş ve “Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz... Çünkü o bereketli bir ağaçtandır...” demiştir... Bu nedenle zeytin, İslâm dininde kutsal bir meyve olarak kabul edilir ve müminlerin zeytin ağaçlarını dikmeleri teşvik edilir...