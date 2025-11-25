Devlet Baba “gururla” duyurdu...

Türkiye’nin nüfusu...

1 Ekim itibarıyla “85 milyon 980 bin 654” kişi oldu...

Bu, şu demek:

Yakın gelecekte...

Kazasız, belasız, kayıpsız ve afiyetle...

Net “86 milyon nüfusumuz olacak...”

Sağlıkla, mutlulukla ve dahi hayırlısıyla...

Gözler...

Yakın gelecekte yolları beklenen “19 bin 346 bebek”te!..

*

An itibarıyla...

Güzel memleketimizde...

Erkek nüfusumuzun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770)...

Kadın nüfusumuzun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi)...

Neredeyse...

Kadın / erkek nüfusu başa baş! (İstesen olmaz...)

*

“Yarın neler olacak?” diye düşünmesek bile...

Tırmanarak da olsa...

Güzel ülkemizin nüfusu hızla artıyor...

Neden?

Çünkü...

Özellikle yaşını başını almış aile büyüklerinin “gönül baskısı” ile(!)

Ve dahi...

Kimileri “geleneksel alışkanlık” dese de...

Milletçe bebek yapmayı seviyoruz(!)...

Ama...

Bunda aile büyüklerinin “torun hasreti” ile ciddi baskıları var...

Hani...

Gelir düzeyimiz yüksek olsa...

Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğu gibi...

Yap altı bebek...

(Ki, onlar da artık vazgeçti çok çocuktan...)

İyi de...

Nasıl besleyeceksin o yavruları?

*



Bi’neden daha var...

Özellikle bebek ölüm oranları azalıyor...

Ne büyük mutluluk...

Yıllar önce böyle miydi?

Her ne kadar eleştiri yağmuru gelse de...

Sağlık ve beslenme koşulları...

Giderek iyileşti; daha da iyi olması hepimizin dileği...

Bu satırları okuyan 50 yaş üstü hatırlayacaktır çocukluk günlerini...

Sokakta oynarken...

Annelerinin Sana yağı sürdükleri ekmek dilimini mideye indirirlerdi...

Bi’farkla!

Bugün ekmeğe sürülecek tereyağını bulmak bile...

Kimi evlerde eyvah eyvah!

*

Gözden kaçan bi’ayrıntı daha var masanın üstünde...

Güzel memleketimizde...

Her ne kadar doğum sayısı belli bir oranda “azalmış gibi” görünse de...

Hayat acayip pahalı!

İş kapıları kapalı, cüzdan da “boş” olunca...

Yenidoğan sayısı “doğal” olarak hızla artıyor!

*

İzmir Nüfusu (an itibarıyla) ve dahi...

Tahmini verilere göre “4 milyon 508 bin 219”...

Sözde göç alıyor bu kadim şehir...

Ne uzuyor, ne kısalıyor...

Bu gidişat “doğru bir gidişat” mı?

Üstelik...

Ege’nin incisinde İzmir'de nüfus artış hızı yavaşlamaya başladı...

Unutmayalım; İzmir’de kadınlar çoğunlukta...

Türkiye nüfus rekoru kıran iller tablosu şöyle:

1. İstanbul (15,7 milyon) 2. Ankara (5,86 milyon) 3. İzmir (4,5 milyon) 4. Bursa (3,24 milyon) 5. Antalya (2,72 milyon) ...

*

Aslında hiç birimizin rüyalarına girmiyor ama...

Önemli bir ayrıntı var!

Takvimler 2011’i gösterirken (14 yıl önce)...

Suriye İç Savaşı'ndan kaçan Suriyeliler’den oluşan...

252 kişilik ilk mülteci kafilesi bizim memlekete 29 Nisan 2011'de Hatay, Reyhanlı'daki Cilvegözü sınır kapısından giriş yaptı...

Giriş o giriş...

Bugün itibarıyla...

“Geçici koruma" statüsündeki Suriyeli sayısı...

Resmi rakamlara göre yaklaşık üç milyon kişiyi buldu...

Bak gidiyorlar mi vatanlarına?

Şu ayrıntı çok önemli:

“Bu tablo, Türkiye'yi dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ikinci ülke sıralamasına yerleştirdi!”

Devamı var...

Türkiye'de doğan ve yaşayan...

Yaklaşık 875 bin Suriyeli çocuk Türkiye’nin şefkatine emanet...

Her şeyleriyle ilgileniyoruz...

*

...Ve, bitiriyoruz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son demeciyle:

“Terörsüz Türkiye menziline varıldığında...

İnşallah kazanan 86 milyonun her biri mensubu olacak... Sadece ülkemiz değil, Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de aynı şekilde terörsüz iklimin sağladığı imkanlardan istifade edecek...”

Ancaaaak...

Cevabı merak edilen bir soru var: “Peki, memleketimin nüfusu 86 milyona “merhaba” dediğinde bu topraklar milletimizi doyurmaya yetecek mi?”

Asıl, büyük sorun bu?

Nokta...

Sonsöz: Türkiye’de doğurganlık hızı da kademeli şekilde düşüyor... 2023’teki düşüşte Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfusun azalmasının rolü var... Yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin azalarak 1 milyon 571 bin kişi oldu...