Cumhuriyet Gazetesi yazdı...

AK Partili Şamil Tayyar...

“Süreç” komisyonundan bir heyetin...

Terör örgütü PKK’nin lideri Öcalan ile görüşmesinin ardından...

“İmralı notları”nı paylaştı...

Mesela...

Öcalan, Devlet Bahçeli’ye övgüler dizmiş...

Ayrıca selam da göndermiş...

İsrail’in ortalığı karıştırdığını anlatmış...

Dahası...

“Suriye meselesini çözerim” diye söz vermiş...

Silahları bırakma ve...

Mağaraları boşaltma eyleminin de yavaş olduğunu kabul etmiş...

Bunlar...

Şamil Tayyar’ın notları...

Bu notlar ve bilgi akışları kuşkusuz devam edecek...

Ne var ki...

Geçmişi unutmak mümkün mü?

*

Neyse...

Kısacık da olsa geçmişi hatırlayalım ve 26 yıl önceye gidelim...

Takvimler 1999 yılını gösteriyordu…

Şubat’ın 16’sı…

Günlerden de Pazartesi’ydi…

PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan…

Kenya'nın başkenti Nairobi'de…

İki pilot, dört MİT personeli tarafından…

“60 saniye”de ele geçirildi…

Ne olduğunu bile anlayamadı…

Elleri ve gözleri bağlanmıştı…

Ölüm korkusu tüm bedenini sarmıştı…

Sesi titriyordu…

Herhalde öldürüleceğini sanıyordu…

Tam o sırada…

Karşılıklı konuşma başladı:

Görevli: “Sen şimdi bizim misafirimizsin... Sana bir şeyler sormak istiyorum... Rahat ol… Kendini öyle sıkıntıya sokma… İstediğin bir şey varsa...”

Öcalan: “Ben ülkemi severim... Annem de Türk’tü… Eğer bir hizmet gerekirse yaparız... Onun dışında bana bir şey sormayın…”

Görevli: “Sorularımıza cevap verirsen, hizmet yapmış olursun…”

Öcalan: “Türkiye’ye dönünce hizmet edeceğim... Fırsat verirseniz ederim…”

Görevli: “Bak şimdi kayıt yapıyoruz...”

Öcalan: “Kaydedin, yayınlayın... İşkence etseydiniz... İşkence etmediniz... Ama ben gerçekten söylüyorum... Türkiye ve Türk halkını seviyorum… Onlar için iyi hizmet edeceğime inanıyorum... Fırsat verilirse yaparım…”

*

Bebek katilinin yerleştirildiği uçakta sözünü ettiği “fırsat”…

Belli ki…

Çeyrek asır sonra tam da şu sıralarda yasalar çerçevesinde ete / kemiğe bürünüyor…

*

Yaşınız müsaitse sonrasını hatırlayacaksınız…

Uzun olmayan bir mahkeme süreci…

İdam cezasından keskin viraj dönüş(!)…

Ve…

İmralı’da çeyrek asıra yakın hapishane hayatı…

*

Bugünlere dönelim…

Takvimler 22 Ekim 2024’ü gösterirken…

Beklenmeyen bi’şi oldu…

MHP Lideri Devlet Bahçeli…

PKK lideri Abdullah Öcalan’a…

Örgütü lağvetmesi koşuluyla…

“Umut hakkı” için başvurması ve…

Gazi Meclis’te…

DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşması için çağrı yaptı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Devlet Bahçeli’nin önerisine…

Yedi gün sonra karşılık verdi; hayli dikkatliydi:

“Geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmeli…”

*

Sıraladıklarımız…

Hep…

Dünde ve bugünlerde kaldı…

Peki…

“Abdullah Öcalan” ile ilgili…

Yarın’larda neler yaşanacak?

*

Önce şuna karar vermek gerekiyor!

Bebek katilinin…

TBMM Çatısı altında konuşma iddiaları…

“Bir Devlet Projesi” mi?

Yoksa…

Başka satırbaşları da var mı?

“Öcalan, gelsin konuşsun!” önerisi…

Önceden planlanmış mıydı?

PKK neden?

Bu davet çağrısından sonra TÜSAŞ’a baskın yaptı?

Çeyrek asırdır…

İmralı’da cezasını çeken “Bebek katili”ni affederek…

Gerçekten PKK bitirilmiş olacak mı?

Aylar önce gazeteci Murat Yetkin…

Şu sorularla akıllarda kalmıştı:

Öcalan’ın idamının önce durdurulup…

Sonra önlenmesi bir “devlet projesi” değil miydi?

Bu öneriyi ısıtan mevcut hükümet…

Öcalan’ın…

Hiçbir şekilde tahliye edilmemesi için…

İnfaz Yasasına madde eklenerek “Bebek Katili”nin…

Hürriyetine kavuşup konuşma yapmasını istemek…

Türkiye’nin hafızasına “nokta koymak” anlamına gelmez mi?”

*

Bitiriyoruz…

İlk silahlı saldırısını 15 Ağustos 1984'te gerçekleştiren…

Bölücü terör örgütü PKK…

Tam 40 yıldır yurt içinde ve dışında kan döktü…

15 Ağustos 1984’ten bu yana geçen çatışmalarda…

(Tam 14 bin 600 günde)

Toplam 14 bin 902 resmi görevli ve sivil insanımız şehit oldu…

Daha açık ve net yazarsak…

“40 yılda her gün bir şehit verdik!”

Tek dileğimiz var; yarınlar güzel olsun...

Nokta…

Sonsöz: Anlaşılmak gibi bir derdimiz vardı... Ne zaman ki, kendimizi anlatamadığımızı fark ettik… İşte o vakit susmalar dostumuz oldu… / Hz. Mevlana…”