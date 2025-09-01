Eylül ayına güçlü bir gökyüzü enerjisi ile adım atıyoruz. Yazdan sonbahara geçişin eşiğinde, hem içsel hem de dışsal anlamda yeni kararlar alma, yolumuzu yeniden belirleme ve hayatımıza daha sağlam bir düzen oturtma ihtiyacı hissedebiliriz.

Bu hafta adeta gökyüzü bize “nerede sorumluluk almalısın, nerede bırakmalısın?” sorusunu yöneltiyor.

Haftanın Genel Teması

Hafta boyunca dikkat çekici gezegen geçişleri var: Satürn’ün Balık burcuna geçişi, Merkür’ün Başak burcuna adım atması ve Pazar günü Balık burcunda gerçekleşecek Ay Tutulması. Bu etkiler, önümüzdeki dönemin tonunu belirleyen güçlü işaretler veriyor. Duygular dalgalı olabilir ama aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmek, sağlıklı sınırlar koymak ve kalbimizle zihnimizi uyumlu hale getirmek mümkün olacak.

Gün Gün Gökyüzü

1 Eylül Pazartesi

Haftaya Ay’ın Yay burcundaki enerjisiyle başlıyoruz. Macera isteğimiz, özgürlük ihtiyacımız yüksek. Fakat sorumluluklardan kaçış yerine onlara farklı bir bakışla yaklaşmak daha faydalı olur. Satürn’ün Balık burcuna geçişi, özellikle ilişkilerde, ailede ya da iş hayatında “sabır ve yapı” gerektiren yeni bir dönemi başlatıyor.

2 Eylül Salı

Merkür’ün Başak burcuna girişiyle zihnimiz daha analitik, daha planlı çalışacak. Ayrıntıları fark etme, işleri toparlama zamanı. Ay’ın Oğlak burcundaki seyri ise gün boyunca disiplinli bir ruh hali verebilir. Fakat fazla eleştirel olmamaya dikkat!

3 Eylül Çarşamba

Gökyüzünde biraz çelişkili enerjiler var. Bir yandan Ay ile Güneş’in uyumlu açısı, işlerimizi kolaylaştırıyor. Öte yandan Merkür–Uranüs gerilimi, beklenmedik haberler ya da ani fikir değişiklikleri getirebilir. Bugün esneklik göstermek en büyük kazancımız olacak.

4 Eylül Perşembe

Ay Kova burcuna geçerek daha özgür, yenilikçi ve farklı bakış açılarını destekleyen bir enerji sunuyor. Dostlarla fikir alışverişi yapmak, yeni projelere başlamak için güzel bir gün. Ancak Şiron ile yapılan kare, bazı konularda kırılganlık yaratabilir; alınganlık yerine öğrenmeye odaklanmak daha yapıcı olur.

5 Eylül Cuma

Duygularımız iniş çıkış gösterebilir. Ay’ın Venüs’e karşıtlığı, ilişkilerde “ben mi, biz mi?” sorusunu gündeme getiriyor. Mars–Jüpiter gerilimi ise aceleyle alınan kararlardan pişmanlık getirebilir. Bugün daha sakin adımlar atmakta fayda var.

6 Eylül Cumartesi

Ay Balık burcuna geçiyor ve daha sezgisel, duygusal bir atmosfer yaratıyor. Aynı zamanda Uranüs’ün durağan pozisyona geçmesi, önümüzdeki günlerde sürpriz değişimlerin habercisi. Bugün içsel dünyamıza dönmek, meditasyon, şifa çalışmaları yapmak ruhumuzu dengeleyebilir.

7 Eylül Pazar – Balık Burcunda Ay Tutulması

Haftanın en güçlü gökyüzü olayı: Balık burcundaki Ay Tutulması. Bu tutulma, duygularımızı derinlemesine açığa çıkarıyor. Bitmesi gereken konular kapanışa gidebilir, hayatımızda yeni bir sayfa açılabilir. Özellikle ilişkiler, inançlar, ruhsal arayışlar ve sağlık konularında farkındalık getiriyor. Artık gerçeği görmezden gelmek mümkün değil. Teslimiyetle bırakmak, yeniye yer açmak gerekiyor.

Haftanın Mesajı

Bu hafta “sorumluluk” ve “bırakış” kavramları yan yana yürüyor. Bir yandan hayatımızı düzenlememiz, geleceğe sağlam adımlarla ilerlememiz gerekiyor; diğer yandan içsel yükleri, bizi aşağı çeken duyguları serbest bırakmamız.

Özellikle tutulma ile birlikte kalbimize daha fazla güvenmeli, sezgilerimizi küçümsememeliyiz. Evren bize yeni bir yol açıyor; tek yapmamız gereken akışa güvenmek. 🌙✨

Burçlara Özel Mini Tavsiyeler

Koç ♈

Enerjin yüksek ama acele kararlar vermemeye dikkat et. Tutulma, sağlığın ve günlük düzeninle ilgili farkındalık getirebilir. Küçük alışkanlık değişiklikleri sana büyük kazanç sağlar.

Boğa ♉

Kalbinin sesini dinle. İlişkilerde kıskançlık ya da inat yerine, sevgi ve şefkat öne çıksın. Tutulma, dostluklar ve sosyal çevrende yeni bir dönemi başlatabilir.

İkizler ♊

Kariyerinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Esnek davran, yeni fırsatlara açık ol. Tutulma, iş–aile dengesinde önemli bir karar almanı sağlayabilir.

Yengeç ♋

İçsel olarak güçleniyorsun. Öğrenme, eğitim, seyahat konularında yeni bir sayfa açabilirsin. Tutulma, inançlarını sorgulatabilir; kalbine uyan yolu seç.

Aslan ♌

Maddi konularda dikkatli ol. Harcamalarını gözden geçir, gereksiz yüklerden kurtul. Tutulma, borçlar, yatırımlar ve ortaklı konularla ilgili güçlü bir kapanış enerjisi getirebilir.

Başak ♍

İlişkiler gündeminde. Partnerinle daha açık iletişim kur, fazla eleştirel olmamaya çalış. Tutulma, ilişkinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Terazi ♎

Günlük rutinlerini, sağlığını ve iş düzenini gözden geçir. Ufak tefek ayarlamalar sana uzun vadede büyük fayda sağlar. Tutulma, alışkanlıklarını değiştirmene vesile olabilir.

Akrep ♏

Kalbini açma zamanı. Aşk hayatında ya da çocuklarla ilgili konularda yeni bir sayfa başlayabilir. Tutulma, yaratıcı yönünü öne çıkarman için sana ilham veriyor.

Yay ♐

Ev ve aile konuları ön planda. Yer değişikliği, ev düzeni ya da aile içi konularda kararlar alabilirsin. Tutulma, köklerinden gelen bir konuyu şifalandırabilir.

Oğlak ♑

Yoğun iletişim trafiği içindesin. Kardeşler, yakın çevre ya da iş görüşmeleriyle ilgili yeni gelişmeler olabilir. Tutulma, düşünce tarzında köklü bir değişim başlatabilir.

Kova ♒

Maddi kaynaklarınla ilgili yeni kararlar alabilirsin. Gelir–gider dengesini düzenlemek, uzun vadeli kazanç getirebilir. Tutulma, kendi değerini hatırlamana vesile olacak.

Balık ♓

Haftanın en güçlü enerjisi senin burcunda! Ay tutulması seni merkezine alıyor. Hayatında yeni bir döneme adım atıyorsun. Kapanışlar yaşansa da aslında çok daha parlak bir başlangıç için yer açıyorsun.

Prof. Astrolog Neyir Gizem

