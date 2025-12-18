Birisi/ birileri ikide bir Atatürk ve Cumhuriyet’e saldırıp durmakta ya… Osmanlı’nın yüceliğinden söz edip durmaktalar ya… Atamız Osmanlı diye Abdülhamit’i / Vahdettin’i yere göğe sığdıramıyorlar ya… Diyorum ki geçelim bunları. Şimdilik kaydıyla… Benim özel mi özel arşivimden kimi bilgileri aktarayım ben sizlere.

Not aldığım günlerde Türkiye’de 493 bin 500 kişi kütüphane üyesi vardı. Aynı günlerde İran’da bu sayı 7 milyondu.

Osmanlı’da 1600 kişiye 1 cami düşerken şimdi 500 kişiye 1 cami düşüyor.

36 Padişahın 35’i Türk olmayan kadınlarla evlendi.

36 Padişaha karşın 235 vezir-i azam göreve geldi. Türk vezir-i azam sayısı: 85 / Diğerleri devşirme.

44 Sadrazam sorgusuz sualsiz katledildi.

Vahdettin’in annesi Henriot, II. Abdülhamit’in Virgin, II. Mahmut’un Aimee, IV. Murat’ın Anastasya, Genç Osman’ın Evdoksiya, II. Selim’in Roxalan, Kanuni’nin Helga, Fatih’in Mara Despina.

Genç Osman’ın başına gelenleri ise anlatmayayım. Tiksinirsiniz.

Şimdi de akılda kalması gereken sözlere kulak verelim.

*

Dost, iyi günde çağrılınca gelir. Kötü günde kendiliğinden…

Bir insanın ahlaki davranışları için dini dayatmalara gerek yoktur.

Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur.

AHLAK; Size söylenen ne olursa olsun doğru olanı yapmaktır. İNANMAK ise size ne söylenirse onu yapmaktır.

Söz konusu olan para ise herkesin dini aynıdır.

Yaşlanmak, bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler.

Başkalarını anlamak bilgelik, kendini anlamak aydınlanmadır.

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir.

Acıyı duyuyorsan canlısın. Başkasının acısını duyuyorsan insansın.

Filozofların aydınlatamadığı bir toplumu şarlatanlar yönetir.

Devlet ne kadar yolsuz ise kanun sayısı o kadar fazladır.

En güzel intikam başarıdır. Seni sevmeyen herkesi üzer.

Orta zekalılar insanlara damga vurmaya çok meraklıdırlar.

Sonunu düşünen kahraman olamaz.

Gurur, zayıf insanın güçlü taklidi yapmasıdır.

Beni kötülerin zulmü değil, iyilerin sessizliği korkutuyor.

Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir.

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakınız.

Küçük bir hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır.

Kuş; konduğu dalın kırılmasından korkmaz, çünkü güvendiği dal değil kanatlarıdır.

Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır.

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır.

Zeki adam her şeyi bilir. Kurnaz ise herkesi!

Savaş; zenginler için fırsat, generaller için onur, yoksullar içinse ölümdür.

*

Kim söylemiş bunları?

Çok mu önemli!?

NOT: Oy çokluğu ile tahliye edilen Barış Karcı yeniden aramıza katıldığı için hoş geldiniz diyor, kucaklıyorum.