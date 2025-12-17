Son Mühür / Erkan Doğan - Usta Gazeteci Hasan Çölmekçi, CHP’nin çiçeği burnunda İl Başkanı Çağatay Güç’ün popülist politika yaptığını söyledi.

Son Mühür TV Gündem Masası Programına konuk olan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan ve Gündem Masası’nı hazırlayan ve sunan Gazeteci Tunç Erciyas ile İzmir gündemini değerlendirdi. İzmir’de 40 yılı aşkın süredir gazetecilik yaptığını anlatan Çölmekçi, CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün popülist bir politika izlediğini belirterek, “Güç, daha önceki politikacılar gibi algı yaratmaya çalışıyor. Yıllardır aynı sözler. Nedir efendim. Hükümet İzmir’den 34 alıyor bir veriyor. Hakkını alamıyor. Gereken yatırımları yapmıyor gibi açıklamalar yapıyor. AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı’nın çabasıyla alınan kredi sayesinde geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve diğer belediye başkanlarının katılımıyla Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi temeli atıldı. Hani kredi verilmiyordu? Hani Hükümet yoktu ortada?” dedi.

185 milyonluk euroluk destek CHP’li 6, AK Partili 3, bir MHP’li belediyeye verilmiş, Güç, ‘Engelleme diyorsun’ Ama rakamlar bunu göstermiyor!

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’ın bir açıklamasına dikkat çeken Çölmekçi, “AK Partili belediyelerin bakanlıktan aldığı kaynak 29 milyon euro, CHP’li belediyelerin aldığı kaynak 185 milyon euro. En büyük payı 70 milyon euro İzmir Büyükşehir Belediyesi almış. 185 milyon euroluk destek CHP’li 6 belediyeye, AK Partili 3 belediyeye, bir de MHP’li belediye almış. ‘Engelleme diyorsun’, ‘Kredi onaylanmadı’ diyorsun. Ama rakamlar bunu göstermiyor. Çağatay Güç artık bu tür politikaları bıraksın. Bir parti iktidara adaysa bu eleştirileri bırakıp, “Ben ekonomi politikalarını nasıl yapacağım, ulaşımı nasıl çözeceğim? ‘Ben memura, emekliye nasıl yardım edeceğim? Vatandaşın tenceresini nasıl kaynatacağım? Bunları anlatın. ‘AK Parti İzmir’e hizmet getiremiyor’ eleştirileri eskide kalıyor. Rakamlar sizlere yanıltıyor. Bırakın kör dövüşünü, horoz dövüşünü. Kent için neler yapılabilir onları söyleyin. Devlet İzmir’e onlarca yatırım yapmış. Ama sen kendi belediyeni yapamamışsın. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir ifade kullanmış, “Kendi çatısını kuramayan bir belediye olur mu?” diyor. Sen kendi belediyeni yapamamışsın Kentsel Dönüşümünü yapacaksın?” diye konuştu.