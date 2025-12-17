İzmir’in Çeşme ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin özel harekat desteğiyle gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü yakalandı. Operasyon, güvenlik birimlerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü kapsamlı çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Saklandığı adres istihbaratla belirlendi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında H.A. isimli hükümlünün Çeşme’de belirlenen bir adreste saklandığını tespit etti. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

6 ayrı suçtan aranan hükümlüydü

Hakkında yürütülen incelemede, H.A.’nın 6 farklı suçtan aranma kaydının bulunduğu ve toplamda 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, şahsın yakalanmasına yönelik operasyonu yüksek güvenlik önlemleri altında planladı.

Şafak vakti eş zamanlı baskın

Çeşme Organize Suçlar Büro Amirliği, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla düzenlenen şafak operasyonunda, firari hükümlü saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Cezaevine gönderilecek

Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşmiş hapis cezasının infazı için cezaevine teslim edilecek. Güvenlik güçlerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.