CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ederken, şaşırtıcı anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Bir anket çalışmasına da Asal Araştırma imza attı. Asal Araştırma'nın yapmış olduğu son genel seçim anketinin sonuçları dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci parti!

Asal Araştırma'nın 1895 katılımcı ile 5-14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirmiş olduğu Aralık ayı genel seçim anketinin sonuçları dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) birinci parti olurken, AK Parti ise ikinci parti oldu. CHP'nin yüzde 33.8'lik oranı dikkat çekerken, AK Parti ise yüzde 31.3 ile CHP'yi takip etti.

Diğer partilerde durum ne?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve AK Parti'yi sırasıyla; DEM Parti, MHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anahtar Parti ve TİP takip etti. İşte, tüm partilerin anket sonuçlarına göre almış oldukları oranlar:

- CHP: (Yüzde 33.8)

- AK Parti: (Yüzde 31.3)

- DEM Parti: (Yüzde 9.1)

- MHP: (Yüzde 7.2)

- İYİ Parti: (Yüzde 4.8)

- Zafer Partisi: (Yüzde 4.0)

- YRP: (Yüzde 3.2)

- Anahtar Parti: (Yüzde 2.0)

- TİP: (Yüzde 1.4)