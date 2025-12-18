Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yapılan resmi açıklamada, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada, soruşturmanın uyuşturucu madde kullanımı, bulundurulması ve kullanımına yer sağlanması suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Savcılık açıklamasında, “Uyuşturucu operasyonu kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkartılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Akif Ersoy tutuklanan isimler arasında

Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy olmuştu.

Ersoy’un da aralarında bulunduğu 10 kişi, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve kullanımına yer sağlamak suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer gelişme ise TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili olmuştu. Yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine Cebeci, bugün çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan fenomen tahliye edildi

Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmıştı. Savcılıkla iş birliği yaptığı belirtilen Yaşar, adli işlemlerin ardından tahliye edilmişti.