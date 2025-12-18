Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin tahminlerine göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde havanın parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

18 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 15°C: Az bulutlu

ÇANAKKALE – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 11°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 16°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 18°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 21°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 19°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 9°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR – 9°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA – 9°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 14°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE – 14°C: Parçalı bulutlu

SİNOP – 15°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK – 14°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

RİZE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 11°C: Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP – 17°C: Parçalı bulutlu

MARDİN – 11°C: Parçalı ve az bulutlu