Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 18 Aralık Perşembe gününe ilişkin tahminlerine göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Kuzey ve doğu bölgelerde havanın parçalı bulutlu, diğer kesimlerde ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın ise çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
18 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 15°C: Az bulutlu
ÇANAKKALE – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 13°C: Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 19°C: Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 14°C: Parçalı bulutlu
DÜZCE – 14°C: Parçalı bulutlu
SİNOP – 15°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK – 14°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 4°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 11°C: Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR – 14°C: Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP – 17°C: Parçalı bulutlu
MARDİN – 11°C: Parçalı ve az bulutlu