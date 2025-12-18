Şu sıralar müzik dinlenen her yerde karşınıza çıkan, Mega Star Tarkan'ın yeni şarkısı... Sözlerinde Aysel Gürel imzası var. Gürel'i sonsuzluğa uğurladıktan sonra iki yıldızın ikinci buluşması... İlk şarkı Sevdanın Son Vuruşu da çok sevilmişti. Sevdanın tanımını yapıyordu adeta...

"Sen aşkı çiçek böcek, güneş bulut sanmışsın. Mevsimlerinde göre uyuyup uyanmışsım. Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın"

AYRILIK ZOR...

Bu şarkıda onun devamı gibi... Sevdiğin kişiden ayrılınca dünyan daralıyor sanki. Onunla geçirdiğin anılarda yaşıyorsun. Nereye baksam o var sanki... Gözlerini yumunca onunla buluşuyorsun. Aynı gökyüzü altında yaşıyorsan bir gün belki hayatta tekrar elini tutar diye bir umut vuslata dair var içinde...

Ya onu sonsuzluğa uğurladıysan... Mezarının başına gidip, bir demet çiçek bırakıp, dualarla buluşuyorsun... Bu daha zor tabii ki... Onun kıyafetlerinde kokusunu aramak, sararmış fotoğraflarına sarılmak... Ruhunun yanında olduğunu hissedip, onu incitmemek için için kan ağlasa da gülümsemek...

Hele onu meyvesi iki evladın evin içinde koşuşturuyorsa... Onlara sarılıp, babası ile ilgili anıları anlatmak... Anılarda yaşamak ve onu anılarıyla yaşatmak işte tam olarak bu...

ANI YAŞA...

Yeni bir yıl yaklaşıyor. Yeni yıl umut demek. Anılarda yaşamak yerine anı yaşamak önemli... Her gün yepyeni bir güneş doğuyor. Güneşe dönüp, içimdeki kara bulutlarla vedalaşmak gerek! Sorunlar çözülmek içindir. Oraya takılıp kalır, sıkıntılar içinde biriktirirsen, problemi giderecek gücün kalmaz.

Haydi kalk yerinden ve silkelen. Kaderci değil. Umutlu ol. Belki kaderinde Tanrı, "o an ne dilerse o!" yazmıştır. Neden olmasın?

Hadi aç radyonu çıkan şarkı senin olsun!