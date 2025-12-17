İsrail, enerji alanında bugüne kadarki en büyük dış ticaret adımlarından birine resmen onay verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Leviathan Doğalgaz Sahası’ndan Mısır’a yönelik büyük ölçekli ihracatı kapsayan anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Anlaşmanın bedeli yaklaşık 35 milyar dolar

Netanyahu’nun açıklamasına göre, Mısır’a yapılacak doğalgaz ihracatını kapsayan anlaşmanın toplam ekonomik büyüklüğü yaklaşık 34,67 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam, İsrail tarihindeki en yüksek hacimli doğalgaz ihracat anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Leviathan sahasından Mısır’a uzun vadeli tedarik

Anlaşma kapsamında, Doğu Akdeniz’de bulunan Leviathan Doğalgaz Sahası’ndan çıkarılacak gazın Mısır’a sevk edilmesi öngörülüyor. Gaz üretimi ve ihracat sürecinin, ABD merkezli enerji şirketi Chevron ile İsrailli ortaklar tarafından yürütüleceği bildirildi.

Netanyahu: “Bölgesel istikrara katkı sağlayacak”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik bir boyut taşıdığını savundu. Netanyahu, doğalgaz tedarikinin İsrail ile Mısır arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ve bölgesel istikrarın desteklenmesine katkı sunacağını ifade etti.

Ağustosta imzalanmıştı, süreç ertelenmişti

Söz konusu doğalgaz anlaşmasının geçtiğimiz ağustos ayında imzalandığı ancak teknik ve siyasi bazı sorunlar nedeniyle onay sürecinin geciktiği öğrenildi. Yapılan son değerlendirmelerin ardından İsrail hükümetinin anlaşmaya resmen onay verdiği duyuruldu.

Doğu Akdeniz’de enerji dengeleri yeniden şekilleniyor

Uzmanlara göre bu anlaşma, Doğu Akdeniz’de enerji dengelerini doğrudan etkileyecek nitelikte. İsrail’in Mısır üzerinden küresel pazarlara daha güçlü şekilde açılması, bölgedeki enerji diplomasisini de yeniden şekillendirecek gelişmeler arasında gösteriliyor.