Son Mühür-Beste Temel- CHP'nin 38. kurultayına verilen Mutlak Butlan kararı sonrası çalkalanan CHP'deki iç siyasette Özgür Özer liderliğinde yeni bir partinin kurulmasıyla CHP'den istifa dalgası başlamıştı. Bir istifa da daha önce DSP'de siyaset yapmış ve daha sonra CHP'ye geçmiş olan ve çeyrek asır boyunca Eskişehir'e hizmet eden “Hoca” lakabıyla anılan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'den geldi. Yıllardır bünyesinde mücadele ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) veda etti.

Özgür Özel'in yanında yer alacak

1999’dan 2024’e kadar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Büyükerşen’in istifası önemli istifalar arasında yer aldı. Ankara ve Eskişehir kulislerinden sızan bilgilere göre tecrübeli siyasetçi, yoluna Özgür Özel’in liderliğinde kurulması planlanan yeni siyasi oluşumda devam edecek.

“Siyaseten emekli oldum” demişti

İstifayı sürpriz kılan asıl detay ise yakın geçmişte yaşananlar. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde koltuğu CHP’li Ayşe Ünlüce’ye devreden Büyükerşen, kısa süre önce katıldığı bir törende aktif siyasete noktayı koyduğunu duyurmuştu.

Mihalıççık Belediyesi’nin düzenlediği 4. Yunus Emre Onur Ödülleri’nde kürsüye çıkan duayen isim, ödülünü aldıktan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor, Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan Hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum.”

Büyükerşen’in hamlesi, Özgür Özel’in kuracağı iddia edilen yeni parti için Eskişehir’de güçlü bir çekim merkezi oluşturabilir. Kentteki yerel yönetim dinamiğini uzun yıllar elinde tutan Büyükerşen faktörünün, önümüzdeki günlerde parti içi çözülmeleri veya yeni katılımları tetiklemesi bekleniyor.