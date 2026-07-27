Bu hafta gökyüzü sıradan bir haftaya değil, yeni bir dönemin kapısına işaret ediyor. Satürn’ün Koç burcunda retro harekete başlaması, Ay düğümlerinin Kova–Aslan aksına geçmesi ve 29 Temmuz’da gerçekleşecek güçlü Kova Dolunayı, hem bireysel hayatımızda hem de toplumsal alanda önemli değişimlerin habercisi olabilir.

Haftanın ilk günlerine Ay’ın Oğlak burcundaki ciddi, kontrollü ve sonuç odaklı enerjisi hâkim. Eğlenmekten çok sorumlulukları, duygulardan çok yapılması gerekenleri düşünebiliriz. Fakat gökyüzü yalnızca düzen kurmamızı değil, kurduğumuz düzenin gerçekten bize ait olup olmadığını da sorgulatıyor.

Satürn retrosu bize şu soruyu soruyor:

“Bu yük gerçekten benim sorumluluğum mu, yoksa kendimi kanıtlamak için mi taşıyorum?”

Koç burcundaki Satürn retrosu; cesaretimizi, mücadele biçimimizi, bireysel kararlarımızı ve kendimizi ortaya koyma şeklimizi gözden geçirmemizi isteyecek. Aceleyle başlatılan fakat sağlam temellere oturmayan işler yeniden önümüze gelebilir. Ertelenmiş sorumluluklar, tamamlanmamış projeler ve geçmişte yeterince düşünülmeden alınmış kararlar tekrar değerlendirilmek zorunda kalabilir.

Bu süreç yeni bir şey yapmamızı engellemez. Fakat gökyüzü bu kez hızdan önce sağlamlık, hevesten önce sürdürülebilirlik istiyor.

AY DÜĞÜMLERİ KOVA–ASLAN AKSINA GEÇİYOR

Ay düğümlerinin Kova–Aslan aksına geçmesiyle birlikte yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bireysel başarı ile toplumsal fayda arasındaki dengeyi konuşacağız.

Güney Ay Düğümü Aslan burcunda ilerlerken;

· Sürekli takdir edilme ihtiyacı,

· Her ortamda merkezde olma isteği,

· Gösteriş ve statü tutkusu,

· Benmerkezci liderlik anlayışı,

· Alkışa bağımlı hareket etmek

zamanla bırakmamız gereken davranışlara dönüşebilir.

Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda ise geleceğin kapısını açıyor:

Topluluklar, sosyal ağlar, teknoloji, yapay zekâ, dijital sistemler, eğitim platformları, ekip çalışmaları, özgürlük hareketleri ve ortak amaçlar çok daha fazla önem kazanacak.

Artık yalnızca “Ben nasıl başarılı olurum?” sorusu yeterli olmayacak.

Gökyüzü bize şunu soracak:

“Başarının başkalarına nasıl bir fayda sağlıyor?”

Bu nedenle önümüzdeki dönemde tek başına parlayanlardan çok, doğru insanları bir araya getirenler kazanabilir. Bilgiyi saklayanların değil, sistemi kuranların ve bilgiyi paylaşılabilir hâle getirenlerin dönemi başlıyor.

27 TEMMUZ PAZARTESİ

Perde Arkasında Kalanlar Görünür Olabilir

Haftaya Ay–Neptün karesi, Güneş–Plüton karşıtlığı, Güneş–Neptün üçgeni ve Ay–Satürn karesiyle oldukça yoğun başlıyoruz.

Güneş–Plüton karşıtlığı güç mücadelelerini, kontrol savaşlarını ve perde arkasında yürütülen bazı olayları görünür hâle getirebilir. Özellikle yöneticiler, otorite figürleri, güçlü kişiler ve kurumlar arasında gerilimler yaşanabilir.

Birilerinin bizi yönetmeye, baskı altına almaya veya kararlarımızı etkilemeye çalıştığını hissedebiliriz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, bizim de farkında olmadan aynı kontrol mekanizmasını başkaları üzerinde kuruyor olabileceğimizdir.

Ay–Neptün karesi sezgilerimizi yükseltirken gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırabilir. Her hissettiğimiz doğru olmayabilir. Her duyduğumuza inanmak, eksik bilgiyle karar vermek veya bir kişinin niyetini kendi korkularımıza göre yorumlamak yanıltıcı olabilir.

Güneş–Neptün üçgeni ise sanat, maneviyat, dua, meditasyon, yaratıcı çalışmalar ve içsel farkındalık açısından destekleyici.

Bugün yapılabilecekler

Eksik kalan işleri gözden geçirmek, araştırma yapmak, finansal ve kurumsal belgeleri kontrol etmek, uzun vadeli planları düzenlemek, meditasyon ve manevi çalışmalar yapmak uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

Güç savaşlarına girmek, baskı altında sözleşme imzalamak, duyumlarla hareket etmek, duygusal manipülasyona boyun eğmek ve kesin olmayan bilgilere dayanarak büyük kararlar almak uygun değildir.

Günün mesajı: Güçlü olmak, her şeyi kontrol etmek değil; neyi kontrol edemeyeceğini bilmektir.

28 TEMMUZ SALI

Yeni Bir Yol, Eski Bir Düşünceyi Değiştirebilir

Güneş–Uranüs sekstili alışılmış yöntemlerin dışına çıkmamızı sağlayabilir. Teknolojik çalışmalar, dijital projeler, yeni sistemler ve yaratıcı çözümler açısından haftanın dikkat çekici günlerinden biri.

Ay–Merkür karşıtlığı nedeniyle düşüncelerimizle duygularımız aynı yönde ilerlemeyebilir. Bir yandan mantıklı davranmaya çalışırken diğer yandan geçmişten gelen duygusal tepkiler kararlarımızı etkileyebilir.

Özellikle aile, iş, para ve sorumluluklarla ilgili konuşmalarda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Karşımızdaki kişinin söylediklerinden çok, söylemediğini düşündüğümüz şeylere tepki verme ihtimalimiz yüksek.

Ay–Venüs üçgeni ise günün gerginliğini yumuşatıyor. İş ilişkilerinde uzlaşma, düzenleme, güzellik, bakım, tasarım, estetik ve finansal planlama açısından destekleyici bir enerji bulunuyor.

Bugün yapılabilecekler

Teknolojik yenilikler yapmak, iş sistemlerini geliştirmek, web sitesi veya sosyal medya düzenlemeleriyle ilgilenmek, eğitim ve proje planlamak, bütçe oluşturmak ve ertelenmiş görüşmeleri sakin şekilde gerçekleştirmek uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

Öfkeyle mesaj göndermek, karşı tarafın niyetini okumaya çalışmak, eski yöntemlerde ısrar etmek, ani kararlarla düzen bozmak ve yalnızca duygulara dayanarak finansal karar almak uygun değildir.

Günün mesajı: Bazen hayatı değiştiren şey büyük bir karar değil, küçük ama doğru bir yöntem değişikliğidir.

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kova Dolunayı: Geleceğin Kapısı Açılıyor

Haftanın en güçlü ve en hareketli günündeyiz.

Gökyüzü adeta bütün ışıkları aynı anda yakıyor. Bir yanda büyümek, görünür olmak, cesur davranmak ve kendimizi göstermek istiyoruz. Diğer yanda bir topluluğa ait olma, özgürleşme ve kendi geleceğimizi farklı bir şekilde kurma ihtiyacı hissediyoruz.

Güneş–Jüpiter kavuşumu fırsatları, büyümeyi, tanınmayı ve özgüveni artırabilir. Yeni projelerin duyurulması, eğitimlerin tanıtılması, sahneye çıkmak, sunum yapmak ve geniş kitlelere ulaşmak açısından destekleyici olabilir.

Fakat bu kavuşumun gölgesinde aşırı özgüven, gereğinden büyük sözler vermek ve gerçek kapasitemizin üzerinde sorumluluk almak bulunuyor.

Venüs–Mars karesi ilişkilerde çekim kadar gerilim de yaratabilir. Sevgi dilimizle davranışlarımız birbirini desteklemeyebilir. Bir taraf ilgi beklerken diğer taraf özgürlük isteyebilir. Para konusunda da isteklerle gerçek ihtiyaçları birbirinden ayırmak önemli olacak.

Ay–Plüton kavuşumu bastırılan duyguların bir anda ortaya çıkmasına neden olabilir. Toplum içinde büyük yankı uyandıran açıklamalar, sosyal medya krizleri, grup içi güç mücadeleleri ve gizlenen meselelerin açığa çıkması mümkün.

Bugün yapılabilecekler

Projeleri duyurmak, yaratıcı çalışmalar paylaşmak, eğitim ve organizasyon tanıtımı yapmak, topluluklarla buluşmak, gelecek hedeflerini belirlemek, sosyal çevreyi gözden geçirmek ve yenilikçi fikirleri değerlendirmek uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

İlişkilerde kesin kararlar vermek, ayrılık tehdidinde bulunmak, aşırı harcama yapmak, gösteriş uğruna borçlanmak, büyük vaatlerde bulunmak ve duygusal yükselişle riskli yatırımlar yapmak uygun değildir.

Günün mesajı: Parlamak güzeldir; fakat gerçek ışık yalnızca seni değil, çevreni de aydınlatır.

30 TEMMUZ PERŞEMBE

Dolunayın Gösterdiğini Bir Plana Dönüştürün

Dolunay fazı devam ederken Ay–Satürn sekstili duygusal yoğunluğu daha yönetilebilir hâle getiriyor.

Bir önceki gün ortaya çıkan gelişmeleri bugün daha sakin değerlendirebiliriz. Kiminle yolumuza devam edeceğimiz, hangi projeyi sürdüreceğimiz ve hangi sorumlulukları bırakmamız gerektiği daha net görülebilir.

Ay–Satürn sekstili, duyguların üzerine sağlam bir çatı kurmamıza yardım eder. Büyük heyecanları gerçekçi planlara dönüştürmek için uygun bir gündür.

Dolunayın ardından hemen sonuç almak istemek yerine, gördüğümüz gerçeği sindirmek daha doğru olacaktır.

Bugün yapılabilecekler

Plan hazırlamak, iş bölümü yapmak, takvim oluşturmak, bütçe düzenlemek, ekip görevlerini belirlemek, resmi işlemleri tamamlamak ve uzun vadeli kararların altyapısını hazırlamak uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

Her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak, insanları kesin karar vermeye zorlamak, dolunayın duygusal etkisiyle köprüleri yakmak ve henüz netleşmeyen konuları sonuçlanmış kabul etmek uygun değildir.

Günün mesajı: Farkındalık kapıyı açar, disiplin ise o kapıdan geçmenizi sağlar.

31 TEMMUZ CUMA

Kaderin Yönü Değişirken İç Ses Güçleniyor

Ay–Mars üçgeni harekete geçme isteğimizi artırırken Ay’ın Kuzey Ay Düğümü ile kavuşması, günün kadersel karşılaşmalara ve önemli farkındalıklara açık olabileceğini gösteriyor.

Ay’ın Balık burcuna geçmesiyle birlikte haftanın sert ve zihinsel enerjisi yerini daha hassas, sezgisel ve içe dönük bir atmosfere bırakıyor.

Ay–Şiron sekstili geçmişte yaşadığımız bir kırgınlığa farklı bir gözle bakmamızı sağlayabilir. Daha önce bizi inciten bir olayın aslında ne öğretmeye çalıştığını anlayabiliriz.

Karşımıza çıkan kişiler, duyduğumuz bir cümle veya tesadüf sandığımız bir gelişme gelecekte izleyeceğimiz yolu belirleyebilir. Ancak Balık etkisi altında her işareti kader mesajı olarak yorumlamamak gerekir.

Bugün yapılabilecekler

Yaratıcı çalışmalar yapmak, terapi, şifa, dua ve meditasyonla ilgilenmek, gönüllü çalışmalar yürütmek, bir projeyi tamamlamak, destek istemek ve kalpten konuşmalar yapmak uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

Başkalarının sorumluluğunu üstlenmek, kurtarıcı rolüne girmek, net olmayan teklifleri kabul etmek, aşırı fedakârlık yapmak ve sınırları belirsiz ilişkiler kurmak uygun değildir.

Günün mesajı: Şefkat göstermek başka, kendinizi feda etmek başkadır.

1 AĞUSTOS CUMARTESİ

Planlar Değişebilir, Duygular Dalgalanabilir

Ay Balık burcunda ilerlerken Uranüs ile kare açı kuruyor.

Günün enerjisi bir miktar dağınık, değişken ve öngörülemez olabilir. Programlarda ani değişiklikler, beklenmedik haberler, teknolojik sorunlar veya duygusal iniş çıkışlar yaşanabilir.

Bir an çok emin olduğumuz bir konuda kısa süre sonra fikrimizi değiştirebiliriz. Bu nedenle günü katı bir programa bağlamak yerine, esnek hareket etmek daha doğru olacaktır.

Ay Balık etkisi dinlenme, sezgisel çalışmalar, sanat, müzik, deniz ve suyla ilgili aktiviteler açısından destekleyici olsa da Uranüs karesi zihinsel ve duygusal huzursuzluğu artırabilir.

Bugün yapılabilecekler

Dinlenmek, yaratıcı çalışmalarla ilgilenmek, evde düzenleme yapmak, müzik dinlemek, kısa molalar vermek, alternatif çözümler üretmek ve planlarda esnek olmak uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

Ani ayrılık kararları almak, bir anda iş bırakmak, öfkeyle düzen değiştirmek, elektronik alışverişleri aceleye getirmek ve değişen ruh hâline göre kesin karar vermek uygun değildir.

Günün mesajı: Her değişiklik yönünüzü kaybettiğiniz anlamına gelmez; bazen hayat sizi daha doğru bir yola çevirir.

2 AĞUSTOS PAZAR

Önce Konuşun, Sonra Harekete Geçin

Ay–Merkür üçgeni günün ilk bölümünde düşüncelerimizi ve duygularımızı ifade etmemizi kolaylaştırıyor. Aile içinde konuşmalar yapmak, içimizde kalanları dile getirmek ve geçmişte yaşanan bir konuyu daha anlayışlı biçimde değerlendirmek mümkün olabilir.

Fakat Ay’ın Mars ile karesi ve Venüs ile karşıtlığı ilerleyen saatlerde ilişkilerde gerilim yaratabilir. Bir taraf konuşmak isterken diğer taraf harekete geçmek isteyebilir. İstekler, ihtiyaçlar ve beklentiler birbirine karışabilir.

Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle sabırsızlık ve hemen karar verme isteği artabilir. Haftanın sonunda kendimizi yeniden başlamak için hazır hissedebiliriz. Yine de bir anlık öfkeyle alınan kararlar uzun süreli sonuçlar yaratabilir.

Bugün yapılabilecekler

Duyguları açıkça ifade etmek, yeni haftayı planlamak, kısa yürüyüşler yapmak, fiziksel enerjiyi sporla boşaltmak, aile görüşmeleri yapmak ve kişisel hedefleri gözden geçirmek uygundur.

Bugün yapılmaması gerekenler

Tartışmayı büyütmek, öfkeyle mesaj göndermek, karşı tarafı kıskandırmaya çalışmak, dürtüsel alışveriş yapmak, trafikte acele etmek ve ilişkilerde restleşmek uygun değildir.

Günün mesajı: Cesaret, ilk tepkiyi göstermek değil; doğru tepkiyi seçebilmektir.

29 TEMMUZ KOVA DOLUNAYININ GENEL ETKİLERİ

29 Temmuz’da 6 derece Kova burcunda gerçekleşen dolunay, bireysel isteklerimizle toplumsal sorumluluklarımız arasındaki dengeyi görünür hâle getiriyor.

Aslan burcundaki Güneş ve Jüpiter “Kendini göster, büyü, cesur ol” derken Kova burcundaki Ay ve Plüton “Bu büyümenin topluma nasıl bir katkısı var?” diye soruyor.

Bu dolunayla birlikte;

· Arkadaşlıklar ve sosyal çevreler değişebilir.

· Bir ekipten veya topluluktan ayrılma kararı alınabilir.

· Uzun zamandır üzerinde çalışılan bir proje görünür olabilir.

· Sosyal medya ve dijital platformlarda önemli gelişmeler yaşanabilir.

· Toplumda güç, özgürlük ve eşitlik tartışmaları artabilir.

· Geleceğe yönelik hedeflerde önemli bir tamamlanma yaşanabilir.

· Bir kişinin gerçek niyeti veya bir grubun perde arkasındaki yapısı ortaya çıkabilir.

Dolunay, özellikle haritasında 3–11 derece Boğa, Aslan, Akrep ve Kova yerleşimleri bulunan kişileri daha belirgin etkileyebilir.

Bu dolunay bize bir topluluğa ait olmak uğruna kendimizden vazgeçmememiz gerektiğini anlatıyor. Ancak yalnızca farklı görünmek adına herkesten uzaklaşmanın da özgürlük olmadığını hatırlatıyor.

Gerçek özgürlük, kendi kimliğimizi korurken birlikte hareket edebilmektir.

Dolunayda kendinize sorabileceğiniz sorular

Ben gerçekten neyi başarmak istiyorum?

Takdir edilmek ile değerli olmak arasındaki farkı biliyor muyum?

İçinde bulunduğum çevre geleceğimi destekliyor mu?

Hangi hedef artık beni temsil etmiyor?

Bilgimi ve yeteneklerimi daha fazla insana nasıl ulaştırabilirim?

BURÇLARA HAFTALIK MİNİ MESAJLAR

Yükselen burcunuza göre okuyunuz.

KOÇ

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hedefleriniz değişiyor. Herkesle aynı yolda yürümek zorunda değilsiniz. Sizi büyüten insanlarla, yalnızca enerjinizi tüketenleri ayırma zamanı.

BOĞA

Kariyerinizde görünür bir sonuç, önemli bir karar veya yön değişikliği gündeme gelebilir. Kontrolü kaybetme korkusuyla eski düzene tutunmayın. Yeni bir görev, unvan veya sistem kapınızı çalabilir.

İKİZLER

Eğitim, seyahat, yayıncılık, hukuk veya yurt dışı bağlantılı konularda önemli bir gelişme yaşanabilir. Bildiğinizi sandığınız bir konuda düşüncenizi değiştirmek sizi zayıflatmaz, büyütür.

YENGEÇ

Ortak paralar, borçlar, ödemeler, miraslar ve duygusal bağlar gündeme geliyor. Başkalarının yükünü taşımaktan vazgeçin. Maddi ve duygusal sınırlarınızı yeniden belirleyin.

ASLAN

İlişkiler ve ortaklıklar alanında önemli bir tamamlanma yaşanabilir. Karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmak yerine ilişkinin size ne öğrettiğini görün. “Ben” ile “biz” arasında yeni bir denge kuruluyor.

BAŞAK

Çalışma düzeniniz, sağlığınız ve günlük sorumluluklarınız yeniden şekillenebilir. Her şeyi mükemmel yapmaya çalışmak sizi yoruyor olabilir. Daha akıllı bir sistem kurun, daha fazla yük değil.

TERAZİ

Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kişisel yetenekler konusunda görünür olma zamanı. Başkalarının beğenisine göre üretmek yerine sizi gerçekten heyecanlandıran şeylere yönelin.

AKREP

Ev, aile, taşınma ve geçmişle ilgili konularda önemli kararlar gündeme gelebilir. Aile içinde saklanan bir mesele görünür olabilir. Güven duygunuzu dış koşullara değil, kendi iç merkezinize bağlayın.

YAY

Önemli görüşmeler, eğitimler, sözleşmeler ve haberler gündemde. Söyledikleriniz geniş bir çevreye ulaşabilir. Ancak aceleyle verilen sözler daha sonra yük hâline gelebilir.

OĞLAK

Para, kazançlar ve öz değer alanınızda önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Daha fazla kazanmak kadar, emeğinizin karşılığını istemeyi de öğrenmeniz gerekiyor.

KOVA

Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kimliğiniz, görüntünüz, ilişkileriniz ve hayat yönünüzle ilgili güçlü bir karar alabilirsiniz. Başkalarının sizi nasıl tanımladığından çok, artık kim olmak istediğinize odaklanın.

BALIK

Geçmiş, bilinçaltı, kapanışlar ve ruhsal temizlik gündeme geliyor. Bazı olaylar sizden uzaklaşmanızı değil, sessizce tamamlanmanızı istiyor. Dinlenmek de ilerlemenin bir parçasıdır.

HAFTANIN ANA MESAJI

Bu hafta gökyüzü bizi geçmişin sorumluluklarıyla geleceğin ihtimalleri arasında bir köprü kurmaya çağırıyor.

Satürn retrosu sağlam olmayan temelleri kontrol ederken, Kova–Aslan aksına geçen Ay düğümleri başarı anlayışımızı değiştiriyor. Kova Dolunayı ise artık bize ait olmayan hedefleri, çevreleri ve beklentileri görünür hâle getiriyor.

Bu hafta büyük kararlar kadar, büyük farkındalıklar da yaşayabiliriz.

Ancak unutmayalım:

Gelecek yalnızca hayal edenlerin değil, hayalini bir sisteme dönüştürenlerin olacak.

Profesyonel Astrolog Neyir Gizem