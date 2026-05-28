Tam bayrama girerken çıkan mutlak butlan kararı ile şok olan Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine bayram haram oldu.

Polis tarafından tahliye edilen Genel merkeze Cumartesi günü gidecek olan Kemal Kılıçdaroğlu üyelerle bayramlaşacak, aynı saatlerde de Özgür Özel Ankara İl Başkanlığı'nda partililerle buluşacak...

Kartlar yeniden karılacak ve dağıtılacak bakalım oyunu kim kazanacak? Önce tedbir kararı ortadan kalkmalı bu süreç en az altı ay süreceği söyleniyor. Peki şimdi iki başlı bir CHP mi olacak? Salı günü grup toplantısında neler yaşanacak? Kılıçdaroğlu 2023 Kasım ayına dönen partiyi toparlayıp, kurultaya götürebilecek mi? Özel, "B - C - D planlarımız var" diyor. Ancak mutlak butlan çıkma ihtimaline karşı iyi hazırlanmadıkları kesin.

Önce Ankara sonra İzmir'de yaşananlar hoş değildi. Genel Merkez önünde ve arefe günü İzmir Mitingi öncesi CHP'li seçmene müdahale yakışmadı.

Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı ısrarı ortamı gerdi. Polis su ve biber gazı ile saldırdı. Mitingi takip eden gazeteci dostlarda nasibini aldı. Ekibimizden Yağmur ve Cengiz'e ve diğer arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Arefe günü olmasına rağmen azımsanmayacak bir topluluk mitinge geldi. Sonunda Gündoğdu Meydanı girişinde, Memleket Partisi'nin apar topar giydirilen otobüsünde, İzmirlilerle buluştu gönüllerin başkanı... Yeni parti kurmayı şu an düşürmedikleri ve mücadeleye parti içinde devam edeceklerini ifade etti

CHP kısa zamanda fabrika ayarlarına dönüp yola devam etmeli... Ülkenin kurucu partisi bu durumlara düşmemeli...

GÜZELBAHÇE'YE OPERASYON...

CHP mutlak butlan ile uğraşırken bayram günü Güzelbahçe operasyonu gerçekleşti. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve imar müdürü tutuklandı. Yine bir CHP'li ihbarı ile başlayan operasyonun sonucunu bekliyoruz. Diğer belediyelere de operasyonlar yapılacağı kulislerde konuşulmakta...

Gelenek değişmedi. Kurban keserken kalp krizi geçiren, elini kesen, bacağına bıçak sağlayan acemi kasaplar acil servisleri doldurdu. Kurbanlığı elinden kaçıranlar, kaçak kesim yapanlar yine haber merkezimizin gündemine düştü. İlk gün 13 bin 500 kişi yaralandı.

