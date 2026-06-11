Sevgili okurlarım, bu yazımda size okulların kapanması ve bu sene mezun olacak olan, LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilerimize ve evlatlarımıza şimdiden başarılar dilerim.

Yazıma başlamadan önce YKS ve LGS sınavına girecek olan öğrencilerimizin ailelerine naçizane öneride bulunmak isterim. Çünkü, YKS girecek bir evlatta benim evladım.

Zaten evlatlarımız heyecanlı, bizler heyecanlıyız. Evlatlarımızın bu dönemde en çok duymak istedikleri şey, onlara duyduğumuz sevginin ve değerin azalmayacağını, bir sınav kağıdına bağlı olmayacağını, aylardır ne kadar emek verdiklerini ve çabaladıklarını en yakından şahit olan biz ebeveynleriyiz. Sonuç ne olursa olsun onlara duyduğumuz sevgi ve değer asla azalmayacak. Bu sınav evlatlarımızın ne kadar akıllı, zeki olduğunu değil, sadece bunca yıldır eğitim ve öğretim yılında neyi ne kadar öğrendiği ölçmek için. Hedeflerine biraz daha yakınlaştırmak için. Hayat çok uzun bir yolculuk, zaten karşılarına bir çok kapı açılacak. Bu sınav kapısı da onlardan bir tanesi.

Evlatlarımız, bizim geleceğimiz. Daha da önemlisi onların bu sınav süresi boyunca sabırla, sevgi ile onların yanında olmamız gerekir. Unutmayalım ki, biz ebeveynler de evlatlarımız kadar heyecanlı, gergin ve stresliyiz.

Sizlerden ricam sınav sabahı ve birkaç gün öncesi sınava girecek olan evlatlarımız ile duygusal ya da baskı kuracak konuşma yapmaktan kaçınalım.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere...