Final sona erdi. Dünya şampiyonluğu madalyası İspanya’nın en iyi futbolcularından biri Nico Williams’ın boynuna takıldı. Ama o, kutlamaların merkezinde kalmayı seçmedi.

Gözleri kalabalığın içinde bir kişiyi aradı.

Tribünlere koştu ve altın madalyasını annesi María Arthuer’in boynuna taktı.

Çünkü biliyordu…

O madalyanın gerçek sahibi kendisi değildi.

Annesiydi…

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Yıllar önce her şey Gana’da başlamıştı.

María Arthuer ve eşi Félix Williams, çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için ülkelerini geride bırakmak zorunda kaldılar.

Yoksulluktan, kötü yaşam koşullarından kaçıyorlardı.

Afrika’nın en zorlu göç yollarından birine çıktılar.

Sahra Çölü’nü geçtiler.

Açlığı, susuzluğu, korkuyu ve belirsizliği yaşadılar.

Sonunda İspanya’ya ulaştılar.

Yanlarında tek kuruş yoktu.

Güvenceleri yoktu.

Sadece umutları vardı.

Hayata sıfırdan başladılar.

Félix bulabildiği her işte çalıştı.

María ailesini ayakta tutabilmek için büyük fedakarlıklar yaptı.

Yıllar geçti…

Çocukları büyüdü.

İki oğulları da Athletic Club formasını giydi.

Büyük oğul Iñaki Williams, Gana Milli Takımı’nı seçti.

Küçük kardeş Nico Williams ise İspanya Milli Takımı’nın yıldızlarından biri oldu.

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Nico, yıllar sonra annesi için şu sözleri söyledi:

“Ben hızlı olabilirim ama annem benden daha hızlıydı. O ölümden kaçtı, çölü geçti. Bu madalyayı benden çok daha fazla hak ediyor.”

Bu sözler yalnızca bir teşekkür değildi.

Bir ömürlük fedakarlığın teslimiydi.

Çünkü sahadaki hiçbir depar…

Bir annenin çocukları için verdiği yaşam mücadelesiyle kıyaslanamaz.

Nico’nun attığı her çalım…

Her gol…

Her başarı…

Aslında yıllar önce Sahra’nın kavurucu kumlarında başlamıştı.

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Kupaları futbolcular kaldırır.

Ama o kupaların temelini çoğu zaman görünmeyen kahramanlar atar.

Açlığa direnen anneler…

Yoksulluğa meydan okuyan babalar…

Çocuklarının geleceği için ülkelerini, evlerini ve hayatlarını geride bırakan insanlar…

Bugün Nico Williams’ın boynundaki madalyaya bakarken, aslında bir futbolcunun başarısını değil;

Bir annenin cesaretini,

Bir babanın emeğini,

Bir ailenin umudunu görüyoruz.

İşte bu yüzden…

O madalya gerçekten María’nın da madalyasıdır.

Umuda yolculukta başaranlar madalya takıyor.

Başaramayanlar da denizlerde boğularak can veriyor.

Yaşam sürüp, gidiyor.