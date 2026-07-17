SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargı sisteminde dava süreçlerinin yıllarca uzamasının en büyük nedenlerinden biri olarak gösterilen 'gereksiz bilirkişi raporları' için nihayet radikal bir adım atıldı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 12. Yargı Paketi kapsamında, hakim ve savcıların iş yükünü azaltmak ya da karar verme sorumluluğundan kaçınmak amacıyla her hukuki meseleyi bilirkişiye göndermesinin önüne geçiliyor.

'Hukuki Bilginle Çözebileceğin Konuda Bilirkişi İsteyemezsin"

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na eklenen yeni hükümle, yargı mensuplarının mesleki sorumlulukları çok daha sıkı bir denetime tabi tutulacak. Zorunlu Uyarma Cezası: Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilecek.

Aylar Süren Rapor Bekleme Sona Eriyor

Yargı paketinde yer alan uygulamanın amaçı yargılama sürecini hızlandırmak. Bu düzenleme sayesinde, dosyaların gereksiz yere bilirkişi sırasına girmesi, aylar süren rapor bekleme süreleri ve vatandaşın sırtına binen ekstra bilirkişi ücreti yükü son bulacak. Hakimler, anayasa ve kanunların kendilerine yüklediği 'karar verme' yetkisini bizzat kullanmak zorunda kalacak.

Neden Önemli?

Mevcut sistemde, basit bir hukuki yorumla çözülebilecek uyuşmazlıklarda dahi dosyaların bilirkişiye gönderilmesi, hem yargının saygınlığını zedeliyor hem de davaların sürüncemede kalmasına yol açıyordu. Yeni dönemde bilirkişi, sadece tıp, mühendislik, hesap uzmanlığı gibi hakimin uzmanlık alanı dışındaki teknik ve özel uzmanlık gerektiren hallerde devreye girebilecek.