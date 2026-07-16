Son Mühür- İzmir yerel siyasetinde kritik bir istifa kararı yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediye Meclis Üyesi Volkan Koçanalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla CHP'den ayrıldığını duyurdu.

Koçanalı, kararının kişisel bir tercih olmadığını ve meclisteki görevine bağımsız üye olarak devam edeceğinin altını çizdi.

"Kişisel çıkarları kenara bırakıp, ülkemizin ve partimizin çıkarları doğrultusunda hareket ettim"

Açıklamasında parti içindeki geçmişine ve üstlendiği görevlerden bahseden Koçanalı, CHP'nin meclis dışında kaldığı zorlu 1999 yılından bu yana aktif mücadele verdiğini hatırlattı.

Koçanalı, "Cumhuriyet Halk Partisi aileme; 30 yıldır büyük bir inançla ve özveriyle üyesi olduğum partimde, 1999 yılı partimizin meclis dışında kalmış olduğu süreç sonrası, arkadaşlarımla birlikte, Chp Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı, Bornova İlçe Yöneticiliği ve Gençlikten Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yanında bir çok görevde bulundum...

Görev yaptığım her süreçte kişisel çıkarları bir kenara bırakıp, önce ülkemizin sonra partimizin çıkarları doğrultusunda hareket ettim..." ifadelerini kullandı.

"AK Parti yargısının kararları beni bir karar aşamasına getirdi"

İstifa kararının arkasındaki gerekçeleri parti içindeki yönetim süreci ve güncel hukuki gelişmelere bağlayan Koçanalı, genel merkezin tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Koçanalı, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Partimizin içinde bulunduğu "Butlan Yönetimi" sonrası, AK Parti yargısının kararları, partimizin süreçteki tutumu, beni bir karar aşamasına getirdi...

Bugün geldiğimiz noktada inandığımız değerlerin sekteye uğradığını düşünüyorum... Bu sebeplerden dolayı üzülerek de olsa, mutlaka bir gün geri dönmek üzere çok sevdiğim partimden istifa ediyorum...."

"Verdiğim karar tek başına verdiğim bir karar değildir"

Aldığı kararın ortak bir karar sürecinin sonucu olduğunu vurgulayan Koçanalı, Atatürk ilkelerine bağlı kalacağının altını çizerek,

"Verdiğim bu karar kesinlikle tek başına verdiğim bir karar değildir... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimlerinin, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bir savunucusu olarak kalmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Meclisteki görevine bağımsız olarak devam edecek

Seçmenlerine seslenen Koçanalı, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerindeki meclis üyeliği görevlerini sürdüreceğini belirterek,

"Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Büyükşehir Belediye ve Bornova Belediye Meclis Üyesi olarak devam ettiğim görevi bağımsız olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da halkımıza hizmet doğrultusunda sürdüreceğim. Sevgilerimi sunuyorum." dedi.