Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa’da geçmişte alevlenen ‘spor kulüpleri’ tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Kemalpaşa Spor Kulübü’nün belediye kaynaklarından öncelikli şekilde yararlandığı iddiaları mecliste tartışmalara neden olurken bu kez de kulüp hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddialara, Son Mühür’ün ulaştığı Kemalpaşa Spor Kulübü Başkanı Mükremin Zulkadiroğlu ve kulüp yetkilisi olduğunu ifade eden Kemalpaşa Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Deniz Kayalı’dan yanıt geldi.

Kulüp Başkanı: Bana gelen bir şey yok

Soruşturma hakkında bilgisi sorulan Kemalpaşa Spor Kulübü Başkanı olan ve aynı zamanda Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Zulkadiroğlu, “Bana henüz gelen bir şey yok fakat belediyeye gelmiş olabilir. Benimle ilgili herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Spor Koordinatörü Kayalı: Allah’a şükür kanunsuz işimiz yok

İddialar hakkında yanıt veren kulüp yetkilisi ve belediye spor koordinatörü Ahmet Deniz Kayalı, “Belediyeyle bir alakası yok. Gelmişse şahıslara gelmiştir. Bizim kanunsuz bir işimiz yok, olmaz da… Zaten olsaydı bu zamana kadar hepimizi alırlardı. Allah’a şükür kanunsuz bir işimiz yok” dedi.

“Neden çok transfer yaptığına dair…”

Sonrasında ise Kayalı, “Bir vatandaş, Kemalpaşa Spor Kulübü'nü fazla sayıda futbolcu transfer ettiği yönünde şikayet etmiş. Herhalde taraftarlar kulüple ters düşünce durumu yetkili birimlere bildirmişler. Bizimle alakası yok. Burası amatör kulüp. Genç takımdan futbolcu alırsın ya da bir yerden üç diğer yerden 10 kişi alırsın, olabilir. Her kulüpte böyle şeyler olur. Kemalpaşa Spor Kulübü’nün yönetimi ona göre gider, ifadesini verir. Kanunsuz bir şey yok. Bunlar her amatör kulübün yaptığı transfer görüşmeleridir” diye konuştu.