Bornova İnönü Mahallesi 782 Sokak'tan yükselen bir yurttaş çağrısı

Bazen bir sokağa bakarak bir kentin yönetim anlayışını anlayabilirsiniz. Çünkü sokaklar, belediyeciliğin en görünür aynasıdır.

Bugün sözünü ettiğim yer, Bornova İnönü Mahallesi 782 Sokak. Ne yazık ki uzun süredir çöplerin, hurdaların ve ilgisizliğin adresi hâline gelmiş durumda.

Aslında hayatımın en önemli dönemlerini geçirdiğim, 38 yıl emek verdiğim belediyede 21 yıl görev yaptığım Bornova Belediyesi hakkında bu satırları yazmak bana gerçekten ağır geliyor. 33 yıldır İnönü Mahallesi 782 Sokak'ta ikamet eden eski bir belediyeci olarak bu sokağı bugünkü hâliyle görmek içimi acıtıyor. Çünkü bu sokak, bugüne kadar hiçbir dönemde böylesine ihmal edilmemiş, böylesine kirli bir görüntüye teslim olmamıştı.

Asli görevi halk sağlığını korumak ve kentte sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak olan belediyenin, bugün en temel hizmetlerinden biri olan temizlik konusunda bu noktaya gelmiş olması düşündürücüdür. 1881 yılında kurulan, köklü kurumsal yapısıyla Türkiye'nin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Bornova Belediyesinin bu tabloyla anılması gerçekten üzüntü vericidir.

Üstelik bu sorun yeni de değil. Mahalle sakinleri olarak Temizlik İşleri yetkilileriyle defalarca görüştük. Sorunu anlattık, çözüm talep ettik. Ancak ne yazık ki kalıcı bir sonuç alamadık. Zaman zaman telefonlarımıza dahi cevap verilmedi. Çünkü hangi sorun için aradığımızı onlar da çok iyi biliyordu.

Sorunun temel nedeni ise buranın adeta kaçak hurda ve çöp döküm alanına dönüşmüş olmasıdır. Çevre sokaklardan, hatta araçlarla başka mahallelerden gelen kişiler hurdalarını ve çöplerini bu noktaya bırakıp gidiyor. Biriken atıkları görenler de burayı sanki resmî bir toplama alanıymış gibi değerlendiriyor. Böylece sorun her geçen gün büyüyor.

Daha da vahimi, rüzgârlı havalarda ve hurda toplayıcılarının çöpleri karıştırmasıyla atıklar sokağın dört bir yanına dağılıyor. Mahalle sakinleri ile çöp bırakanlar arasında neredeyse her gün tartışmalar yaşanıyor. Bu görüntü yalnızca çevre kirliliği oluşturmuyor; halk sağlığını da tehdit ediyor.

Üstelik bu çöp ve hurda yığınının hemen yanında bir çocuk oyun alanı bulunuyor. Çocuklarımızın oyun oynadığı bir alanın böylesine sağlıksız ve düzensiz bir görüntüyle yan yana olması kabul edilemez. Hiçbir çocuk çöp ve hurda yığınlarının gölgesinde oyun oynamak zorunda bırakılmamalıdır.

Sorunun çözümü aslında zor değil. Bu noktada denetim artırılmalı, kaçak dökümleri önleyecek fiziki tedbirler alınmalı, gerekirse kamera sistemi kurulmalı ve bu alanın bir döküm noktası olmadığı net biçimde ortaya konulmalıdır. En önemlisi de belediye, vatandaşın sesine kulak vermelidir.

Burada mahalle sakinlerine de bir çift sözüm var.

Lütfen evlerinizin önüne, 782 Sokak'a ya da boş bulduğunuz alanlara hurda ve çöplerinizi bırakmayın. Atıklarınızı kendi sokağınızdaki çöp konteynerlerine atın. Unutmayalım ki bir sokağı kirleten yalnızca belediyenin ihmali değil, bireysel sorumsuzluk da olabilir.

Temiz bir çevre sadece belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Biraz daha duyarlı olalım. Çocuklarımıza, komşularımıza ve yaşadığımız mahalleye karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim.

Keşke bu satırları yıllarca emek verdiğim kurum için bir teşekkür yazısı olarak kaleme alıyor olsaydım. Ancak kamu yararı, mahalle sakinlerinin sağlığı ve yaşadığımız çevreye duyduğum sorumluluk beni bunları yazmaya mecbur bıraktı.

Bu yazı bir kurumu yıpratmak için değil, yıllarca emek verdiğim kurumsal kimliğin yeniden hak ettiği saygınlığa kavuşmasına katkı sunmak amacıyla kaleme alınmıştır. Dileğim; Bornova Belediyesinin bu çağrıyı dikkate alması, 782 Sokak'ta yaşanan soruna kalıcı çözüm üretmesi ve çocuklarımızın temiz, sağlıklı, güvenli bir çevrede yaşayabilmesidir.

Çünkü sorun bir sokak değil, anlayış meselesidir.

Bu köşe yazısı bizden… Çünkü yaşadığımız kente karşı sessiz kalmamak da bir yurttaşlık görevidir.