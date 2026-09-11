Bugün insanlığın akıllı telefonlarından otomobillerine, küresel finans borsalarından en gelişmiş yapay zeka modellerine kadar dijital evrenin kalbi tek bir coğrafi noktada, Tayvan’da atıyor.

Dünyanın en ileri yarı iletken üretim kapasitesinin ezici bir kısmı, bu ülkedeki devlerin fırınlarından çıkıyor. Bu durum, Tayvan Boğazı’nı küçük bir su yolundan çıkarıp küresel ekonominin ve jeopolitik dengelerin üzerine kurulduğu en kritik fay hattına dönüştürüyor. Çin’in adayı yutma ve anakaraya bağlama ihtirası, Amerika Birleşik Devletleri’nin süper güç olma refleksleri ve Japonya’nın coğrafi kaderiyle birleştiğinde, çip arzı artık bir teknoloji meselesi olmaktan çıkıp doğrudan küresel barışın ve egemenliğin kilit taşı haline geliyor.

Tayvan’ın Pekin’in baskılarına ve askeri tacizlerine karşı bugüne kadar koruduğu en büyük güvence, silikon kalkan olarak adlandırılan stratejik tekelidir. Tayvan, ürettiği hayati çiplerle küresel tedarik zincirini öyle bir kendine bağımlı kılmıştır ki, adaya yapılacak doğrudan bir askeri müdahale veya boğazın ablukaya alınması; tüm dünyada fabrikaların durması, borsaların çökmesi ve trilyonlarca dolarlık ekonomik yıkım demektir. Ancak Pekin yönetimi için Tayvan’ın ilhakı, yalnızca tek Çin ideolojisinin tarihsel bir saplantısı değildir. Çin, küresel teknoloji tahtını Washington’dan devralmak ve ekonomik liderliği pekiştirmek istiyorsa, bu yarı iletken kalbini ele geçirmek veya en azından kendi kontrolü altına sokmak zorundadır. Çip arzını bir jeopolitik baskı ve şantaj aracına dönüştürme potansiyeli, Çin’in Doğu Asya’daki jeopolitik hamlelerinin ana motorunu oluşturmaktadır.

Washington açısından Tayvan meselesi, onlarca yıldır yürütülen stratejik belirsizlik politikasının sınırlarını zorlamaktadır. Bir yandan adayı olası bir Çin işgaline karşı savunma taahhütleri ve askeri yardımlar sürdürülürken, diğer yandan küresel çip arzının tek bir depreme, kazaya veya askeri ablukaya bağlı olması Amerika için kabul edilemez bir ulusal güvenlik açığıdır. Bu riski bertaraf etmek amacıyla Washington, son yıllarda çıkardığı yasalar ve devasa teşvik paketleriyle çip üretimini kendi topraklarına çekmeye çalışmaktadır. Şirketlerin Amerika’da milyarlarca dolarlık tesisler kurması bu stratejinin bir ürünüdür. Ne var ki, en gelişmiş çip üretim teknolojilerini ve ustalığı Tayvan dışına tam anlamıyla taşımak coğrafi, mali ve insan kaynağı açısından imkansıza yakındır. Amerika, hem Tayvan’ı korumak zorunda olan hem de kendi teknolojik bağımsızlığını bu adanın kaderine bağlamış bir süper güç ikilemiyle baş başadır.

Bu küresel satranç tahtasında en radikal değişim geçiren aktörlerin başında ise Japonya gelmektedir. Uzun yıllar pasifist dış politika çizgisine sıkışan Tokyo, Tayvan Boğazı’nda artan gerilimle birlikte uyanmak zorunda kaldı. Tayvan’a kuş uçuşu çok yakın mesafede bulunan Japon batı adaları, olası bir Çin-Tayvan çatışmasında ilk vurulacak veya lojistik üs olarak kullanılacak cephe hattıdır. Japonya başbakanları ve güvenlik bürokrasisi, Tayvan’a yapılacak bir saldırının Japonya’ya yapılmış bir saldırı sayılacağını açıkça dile getirmektedir. Tokyo yönetimi bu tehdit algısıyla birlikte savunma bütçesini rekor seviyelere çıkarmakta, Amerika ile olan askeri entegrasyonunu derinleştirmekte ve yarı iletken endüstrisini yeniden canlandırmak için hem yerel yatırımlara hız vermekte hem de dev üreticileri kendi topraklarında fabrikalar kurmaya teşvik etmektedir. Japonya için Tayvan, sadece ticaret ortağı değil, kendi ulusal varlığının ve hayatta kalma müdafaasının ön cephesidir.

Tayvan, çip arzı ve bu eksende dönen üçgen; yirminci yüzyılın petrol savaşlarının yirmi birinci yüzyıldaki silikon versiyonudur. Tayvan Boğazı’nda esen her diplomatik soğuk rüzgar ya da askeri tatbikat, Ankara’dan Washington’a kadar tüm küresel ekonominin bacalarını dondurma potansiyeline sahiptir. Çin’in anakara merkezli yayılmacılığı karşısında Amerika’nın tedarik zincirini kurtarma çabaları ve Japonya’nın cephe ülkesine dönüşmesi, önümüzdeki dönemin en sert jeopolitik fırtınalarının bu coğrafyada kopacağını göstermektedir. Çip arzı artık entegre devrelerin ve transistörlerin birleştiği bir mühendislik konusu değil; Doğu ile Batı arasında küresel barışın, demokrasinin ve egemenliğin üzerinde yükseldiği ya da yıkıldığı en kırılgan köprüdür.

Bütün bu küresel fırtınanın ortasında Türkiye ise sadece olayları izleyen bir seyirci konumunda kalmıyor. Ankara, son yıllarda küresel çip krizinden ders çıkararak savunma sanayindeki büyük ivmesini yarı iletken teknolojilerine de taşımak için stratejik hamleler yapıyor. Kendi tasarladığımız yerli çip projelerinden millî teknolojilere, AR-GE yatırımlarından çip tasarım merkezlerine kadar atılan her adım, Türkiye’nin bu dijital satranç tahtasında dışa bağımlılığını kırma iradesini gösteriyor. Tayvan Boğazı’ndan esen rüzgarların yarattığı tehdit, Türkiye gibi bölgesel güçler için hem tedarik zincirini çeşitlendirme hem de kendi silikon geleceğini inşa etme zorunluluğunu çok daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.