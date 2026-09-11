İzmir Karabağlar İnönü Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde 9 Eylül günü saat 16.30 sıralarında korku dolu dakikalar yaşanmıştı. Şubeye giren C.A., ani bir hamleyle özel güvenlik görevlisinin belindeki tabancayı çekip aldı. Silahı personele doğrulttu. İçerideki 5 çalışanı esir alan saldırgan, bankayı bir anda kriz merkezine dönüştürdü.

İnönü Caddesi'nde film gibi operasyon: Anneli ikna mesaisi

İhbarın hemen ardından adrese adeta ekipler yağdı. Polis, müzakereciler ve özel harekat timleri İnönü Caddesi'ni yaya ve araç trafiğine tamamen kapattı. Çevre geniş bir güvenlik çemberine alındı.

Ekipler, şüpheli C.A.'yı teslim olmaya ikna edebilmek için öz annesini olay yerine getirdi. Müzakereciler ve özel harekat polislerinin yürüttüğü son derece hassas çalışma sonuç verdi. Rehin tutulan 5 banka personeli burunları dahi kanamadan kurtarıldı. Saldırgan C.A. ise özel harekat timlerince anında etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayın vahameti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Dosyanın etkin yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

İfadesindeki "Kız çocukları" detayı

Emniyete götürülen C.A.'nın sorgusu olayın arkasındaki tabloyu netleştirdi. Asıl mesleği aşçılık olan ancak aktif çalışmayan şüphelinin herhangi bir örgüt bağlantısı bulunmuyordu. Bankayı soymayı da hedeflememişti. Eylemi tamamen tek başına planlamıştı.

İfadesinde; öldürülen, ezilen, evsiz ve bakıma muhtaç kız çocuklarının sesini duyurmak amacıyla bu yola başvurduğunu söylediği öğrenildi. Geçmişte psikiyatrik tedavi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.