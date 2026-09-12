SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçı olduğu iddia edilen Sultan Acar’ın emniyet ifadesi ve WhatsApp yazışmaları skandalın boyutlarını gözler önüne serdi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile tanıştığı gün ilişki yaşayan, ardından Pehlivan’ın aracılığıyla Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile tanıştırılıp sevgili olan Acar, nakit para transferlerinden lüks araç alımına, sahte SGK kaydından makam aracıyla kuryeliğe uzanan kirli çarkı tek tek itiraf etti.

YARDIMCIYLA BİRLİKTELİK, BAŞKANLA BODRUM'DA BULUŞMA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ve savcılıkta ifade veren Sultan Acar, skandal ağın nasıl kurulduğunu detaylarıyla anlattı. Sultan Acar, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile 2021 yılında Bayraklı Folkart Towers’ta bulunan bir mekanda tanıştıklarını ve tanıştıkları ilk gün Pehlivan ile cinsel ilişki yaşadıklarını beyan etti. 2023 yılının Mayıs ayında Pehlivan'ın kendisini arayarak 'Bak seni kimle tanıştıracağım' diyerek Bodrum'a çağırdığını belirten Acar, makam şoförü Deniz Özbüyük yönetimindeki araçla iki kız arkadaşı eşliğinde Bodrum'da günübirlik kiralanan bir villaya götürüldüğünü söyledi. Villada Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve emlak işi yapan kişilerle buluştuğunu aktaran Acar, alkol aldıktan sonra Başkan Yetişkin ile de ilişki yaşadıklarını ve bu tarihten sonra Yetişkin ile 'sevgili' olarak görüşmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

MAKAM ŞOFÖRLERİYLE PARA SERVİSİ

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp kayıtları ve Acar'ın ifadesi, ilişki süresince belediye olanakları ve şoförler üzerinden yürütülen devasa finansal trafiği de gün yüzüne çıkardı. Sultan Acar, Başkan Yetişkin'den defalarca yüz binlerce lira talep ettiğini doğruladı. Yetişkin'in makam şoförleri (özellikle Acar'ın kardeşi olan şoför Aykan Dalbudak) aracılığıyla adrese nakit paralar taşındı. WhatsApp mesajlarında Acar'ın 'Aşkım Aykan geldi, parayı aldım teşekkür ederim' ifadeleri yer aldı. Folkart Vega’daki evinin kirasını ve kredi kartı borçlarını sürekli Başkan Yetişkin’e ödettiren Acar, bir seferinde tek kalemde 300 bin lira nakit parayı elden aldığını ve bu parayla 6 aylık kirasını bankadan peşin ödediğini beyan etti. Acar’ın ailesine para göndermek, fatura ve kira ödemek için 150 bin lira istediği mesaj üzerine Başkan Yetişkin’in 'Biliyorum aşkım, yarın hallederim' yanıtını verdiği tespit edildi. Acar, satın aldığı 765 bin liralık tutarındaki Renault Clio marka otomobilin 300 bin liralık peşinatını doğrudan Başkan İsmail Yetişkin’in ödediğini itiraf etti.

HİÇ ÇALIŞMADAN BELEDİYE NÜFUZUYLAYLA SGK YATIRILDI

Para trafiğinin yanı sıra kamusal imkanların ve belediye gücünün kişisel menfaatler için nasıl kullanıldığı da belgelendi. Sultan Acar, hiçbir iş yapmadığı halde Başkan Yetişkin'in nüfuzunu kullanarak bir tanıdığının iş yeri üzerinden kendisini sigortalı gösterdiğini beyan etti. Dosyada, Yetişkin'in 'Aşkım Zeki yanımda, senin sigortanın ay sonunda yattığını söylüyor' mesajı ve Acar adına tahakkuk ettirilen yaklaşık 210 bin liralık prim kaydı yer aldı. İkili arasındaki otel konaklamalarında Seferihisar Belediyesi'ne ait resmi Skoda marka aracın kullanıldığı, yakalanmamak için otel kayıtlarının şoförlerin üzerine yapıldığı ancak aynı odada Yetişkin ile kalındığı WhatsApp konuşmalarıyla belgelendi.

RULET MASASINDAN '200 EURO KAR VAR' MESAJI

Soruşturma dosyasında, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in yurt dışı gezilerinde kumara yatırdığı paralar da ortaya çıktı. Yetişkin’in rulet masasından Acar'a fotoğraf gönderdiği, Acar’ın 'Aşkım kumara mı düştün yine?' sorusuna Yetişkin’in 2Evet aşkım, 200 Euro kâr var, boş geçmedim gene2 yanıtını verdiği kayıtlara geçti.

Geniş çaplı yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.