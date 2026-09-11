İzmir denince akla ilk gelen Çeşme, Alaçatı ve Foça’nın dışında daha sakin kıyılar da bulunuyor. Bunlardan biri, Urla’nın Kuşçular mevkisindeki Önen Koyu. Urla ilçe merkezinin yaklaşık 17 kilometre güneyinde kalan koy, özellikle berrak deniziyle öne çıkıyor. Ancak buraya gitmek klasik bir plaj yolculuğu kadar rahat değil.

Önen Koyu’na giden yol sabır istiyor

Ana yoldan ayrıldıktan sonra güzergâh taşlı ve bozuk hale geliyor. Çukurlar ve gevşek taşlar özellikle alçak otomobiller için sıkıntı çıkarıyor. Aracın ilerleyemediği bölümlerde uygun bir noktaya park edip kalan yolu yürümek daha güvenli bir seçenek. Koya kadar düzenli toplu taşıma hattı da bulunmuyor.

Yol bitince berrak deniz karşılıyor

Zorlu ulaşımın ardından küçük ve taşlık bir sahil ortaya çıkıyor. Suyun berraklığı daha kıyıdan kendisini gösteriyor. Deniz bazı noktalarda kısa mesafede derinleşiyor. Taşlı taban nedeniyle deniz ayakkabısı da burada işe yarıyor. Dalgalı günlerde ve ani derinleşen bölümlerde dikkatli olmak gerekiyor.

Şezlong da yok büfe de

Önen Koyu’nda işletme bulunmuyor. Duş, tuvalet, soyunma kabini, market, büfe, şezlong ve şemsiye hizmeti de verilmiyor.

Bu nedenle koya gideceklerin su, yiyecek ve güneşten korunmak için ihtiyaç duyacakları malzemeleri yanlarında götürmeleri gerekiyor. Çöp toplama noktası olmadığı için atıkların da bölgede bırakılmaması önem taşıyor.

Ücretsiz olması da dikkat çekiyor

Koyun doğal alanına giriş için ücret alınmıyor. Ulaşımın güç olması ise buranın büyük turistik sahillere göre daha sakin kalmasında etkili oluyor.

Telefon bağlantısının bazı noktalarda zayıflaması ihtimaline karşı çevrimdışı haritayla yola çıkmak ve dönüşü hava kararmadan tamamlamak daha güvenli bir rota oluşturuyor.

Kamp, ateş yakma, araçla giriş ve ormanlık alanlara ilişkin kurallar ise dönemsel olarak değişiyor. Özellikle yangın riskinin arttığı dönemlerde resmi kısıtlamaların kontrol edilmesi gerekiyor.

Önen Koyu nerede?

Önen Koyu, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Kuşçular mevkisinde bulunuyor. Urla merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki koy; taşlı sahili, berrak suyu ve sessizliğiyle öne çıkıyor.

Konforlu bir plaj arayanlara değil, hazırlığını yapıp kalabalıktan uzak bir kıyıya ulaşmak isteyenlere daha çok hitap ediyor.