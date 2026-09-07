7 Eylül 2026 Pazartesi günü altın piyasası haftaya aşağı yönlü bir grafikle başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketliliğe paralel olarak iç piyasada hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarında sınırlı geri çekilmeler kaydedildi. Haftanın açılışında değerli metaldeki yönü merak eden yatırımcılar, anlık alış ve satış rakamlarını yakından takip ediyor.

7 EYLÜL 2026 GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı güne düşüşle başladı. Güncel piyasa verilerine göre spot gram altın yüzde 0,21 oranında değer kaybederek 6.884,43 TL alış ve 6.885,31 TL satış fiyatından işlem görüyor. Gram altın, küresel ons fiyatındaki geri çekilmenin etkisiyle 6 bin 880 TL bandında dengelenmeye çalışıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL, ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Yatırım ve hediye amaçlı en çok tercih edilen araçlardan biri olan çeyrek altında da haftanın ilk gününde gerileme görüldü. Güncel verilere göre çeyrek altın yüzde 1,32 düşüşle 11.095,00 TL alış ve 11.223,00 TL satış fiyatı üzerinden el değiştiriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN KAÇ DOLAR SEVİYESİNDE?

Dünya genelinde altın fiyatlarının seyrini belirleyen ons altın, yeni haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Yüzde 0,37 oranında düşüş yaşayan ons altın, uluslararası piyasalarda 4.413,38 dolar alış ve 4.413,94 dolar satış seviyelerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

7 EYLÜL 2026 ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI LİSTESİ

Haftanın ilk gününde serbest piyasada işlem gören temel altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın: Alış 6.884,43 TL | Satış 6.885,31 TL (%0,21 düşüş)

Çeyrek Altın: Alış 11.095,00 TL | Satış 11.223,00 TL (%1,32 düşüş)

Ons Altın: Alış 4.413,38 USD | Satış 4.413,94 USD (%0,37 düşüş)