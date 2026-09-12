Mutfakta sık kullanılan tencerelerde zamanla yemek kalıntıları, yağ tabakası ve suyun bıraktığı beyaz kireç izleri oluşuyor. Bazı lekeler bulaşık deterjanıyla yıkandıktan sonra bile yüzeyde kalıyor. Bu noktada mutfaklarda sıkça bulunan limon tuzu kullanılabilir. Asidik yapısı, özellikle sudan kaynaklanan mineral ve kireç birikintilerini çözüyor.

Bir kase suya 1 tatlı kaşığı ekleniyor

Uygulama oldukça basit. Küçük bir kase ılık suyun içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı limon tuzu konur ve tamamen eriyene kadar karıştırılıyor.

Hazırlanan su, tenceredeki kireç ve kalıntı bulunan bölgelere uygulanır. Kısa süre bekledikten sonra yumuşayan tabaka sünger yardımıyla daha rahat çıkar.

Çaydanlık ve kettle için de kullanılıyor

Limon tuzu yalnızca tencerelerde değil, çaydanlık ve kettle gibi kireç tutan mutfak gereçlerinde de kullanılır. Özellikle sert suyun oluşturduğu beyaz tabakaların çözülmesinde etkili oluyor.

Yoğun yağ bulunan tencerelerde ise önce bulaşık deterjanıyla yağ tabakasının temizlenmesi gerekiyorr. Ardından kalan kireç ve mineral izleri için limon tuzlu su uygulanıyor.

Her yüzeye sürülmemeli

Limon tuzu asidik olduğu için mermer, doğal taş ve aside karşı hassas yüzeylerde kullanılmamalı. Alüminyum gibi bazı metallerde de uzun süre bekletilmesi renk veya yüzey değişikliğine yol açabilir.

İşlem tamamlandıktan sonra tencere, çaydanlık ya da kettle bol suyla iyice durulanmalı ve yüzeyde limon tuzu bırakılmamalı.