Son Mühür - Meteoroloji yetkililerinin son verilerine göre İzmir genelinde kavurucu sıcaklar etkisini artırıyor. Kent merkezinde hava sıcaklığının 35 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, kıyı ilçelerinde deniz etkisiyle daha ılıman bir hava hakim olacak. Ancak kentin iç ve kuzey bölgelerinde nemin de etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşa zor anlar yaşatacak.

Bayındır, Beydağ ve Tire’ye uyarı

Haftanın en yüksek sıcaklık değerleri kentin iç kesimlerinde ölçülecek. Tahminlere göre Bayındır’da bugün 37 derece olan sıcaklık cuma günü 39 dereceye kadar tırmanacak. Benzer şekilde Beydağ ve Tire ilçelerinde de termometrelerin hafta sonuna doğru 39 dereceyi göstermesi bekleniyor. Rekor sıcaklığa ulaşacak bu ilçelerde yaşayan vatandaşların, özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 7 Eylül 2026

Aliağa: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Balçova: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Bayındır: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 37°C.

Bayraklı: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Bergama: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33°C.

Beydağ: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 37°C.

Bornova: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Buca: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34°C.

Çeşme: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31°C.

Çiğli: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 36°C.

Dikili: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33°C.

Foça: Hava açık, en yüksek sıcaklık 33°C.

Gaziemir: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Güzelbahçe: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32°C.

Karabağlar: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Karaburun: Hava açık, en yüksek sıcaklık 32°C.

Karşıyaka: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 36°C.

Kemalpaşa: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34°C.

Kınık: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 35°C.

Kiraz: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36°C.

Menderes: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 36°C.

Menemen: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Narlıdere: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34°C.

Ödemiş: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 37°C.

Seferihisar: Hava açık, en yüksek sıcaklık 34°C.

Selçuk: Hava sıcak ve açık, en yüksek sıcaklık 36°C.

Tire: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 38°C.

Torbalı: Hava sıcak, en yüksek sıcaklık 35°C.

Urla: Hava açık, en yüksek sıcaklık 31°C.