Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu millet ve hizmet eksenli irade, Türkiye’nin her köşesinde olduğu gibi İzmir’de de karşılık bulmaya devam ediyor.

Menderes Belediyesi’nin AK Parti’ye geçmesinin ardından, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın da AK Parti’ye katılması, İzmir siyasetinde yeni bir dönemin işaretlerini veriyor.

Bu gelişmeler; ayrıştıran değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklayan, sözden ziyade eser ve hizmet üreten bir siyaset anlayışının İzmir’de güç kazandığını gösteriyor.

Her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay henüz bir tercih ortaya koymamış olsa da, önümüzdeki günlerde onun da AK Parti’ye katılacağı yönündeki beklentiler, İzmir siyasetindeki hareketliliği daha da artırıyor.

İzmir artık değişimi, dönüşümü ve hizmet odaklı siyaseti daha güçlü şekilde konuşuyor.

Çünkü İzmir’in ihtiyacı kavga değil hizmettir.

İhtiyacı ayrışma değil birliktir.

İhtiyacı siyasi hesaplar değil, İzmir’in geleceğini önceleyen güçlü bir iradedir.

Bu değişim sürecinde AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’nın sahadaki çalışmaları, teşkilatı diri tutan yaklaşımı ve İzmir merkezli hizmet siyaseti anlayışı ayrıca dikkat çekiyor. Saygılı’nın ortaya koyduğu “millete efendi değil, hizmetkâr olma” anlayışı; daha fazla sahada olmayı, daha fazla gönle dokunmayı ve İzmir’in meselelerine çözüm üretmeyi merkeze alıyor.

AK Parti’nin İzmir’de hedefi yalnızca siyasi başarı değildir. Asıl hedef; İzmir’in her mahallesine ulaşmak, vatandaşın sesini Ankara’ya taşımak ve İzmir’in hak ettiği hizmetleri alması için güçlü bir irade ortaya koymaktır.

Bu noktada teşkilatın sahadaki emeği, yerel yönetimlerle kurulacak yapıcı iletişim ve vatandaşla doğrudan temas büyük önem taşıyor.

İzmir için artık yeni bir sayfa açmanın, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek ortak geleceğimize odaklanmanın zamanı.