Son Mühür / İzmir’de lüks otomobil ticaretiyle öne çıkan iş insanı Mustafa Cumhur Önaç ve sahibi olduğu Aras Motors Otomotiv Oto Kiralama Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Ceyhun Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı İnşaat Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, As Ground Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi konkordato sürecini başlattı. Aston Martin, Porche, Bentley, Lamborghini, Corvette ve Mercedes gibi dünya devi otomobil markalarını sıfır ve ikinci el alım, satım ve kiralama işlerini yapan şirketler grubunun başvurusu sonrası İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararı verildi.

Eğlence, otomotiv, gayrimenkul…

Geçmiş yıllarda İzmir Alsancak'taki Ice Club ile Çeşme'deki Club Ceshme / Fontana Beach Club gibi popüler eğlence mekanlarının ortaklığı ve işletmeciliğini üstlenen aslen Ağrılı olan iş insanı Önaç, otomotivin yanı sıra gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyordu. Önaç ayrıca Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) üyesiydi.

İşte, o karar:

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "172304" sicil numarasında kayıtlı, [0072047135800001] Mersis numaralı davacı "ARAS MOTORS OTOMOTİV OTO KİRALAMA TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ", davacı "CEYHUN GAYRİMENKUL YATIRIM DANIŞMANLIĞI İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ", "AS GROUND GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ile gerçek kişi "MUSTAFA CUMHUR ÖNAÇ" hakkında, 04/09/2026 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, yine 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı asil ve davacı şirketlere, Mali Müşavir bilirkişi Zelal SEZER KAPLAN geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir. Dosyanın ilk duruşması, 26/11/2026 günü, saat 11:00 'de, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası- İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Heyet Duruşma Salonunda (A Blok, Kat: 4) yapılacaktır. İş bu ilanın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, Mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK' nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.”