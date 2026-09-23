Varlıklı ve popüler insanların... Şu ihtiyar dünyaya... Günü ve saati geldiğinde... Veda ederken... Aslanlar gibi vasiyetini yazıp... Malı, mülkü ve dahi biriktirdiği “dağlar gibi” parası... Oldum olası... Bırakın yakın akrabalarını... Memleketin her köşesinde yaşayan vatandaşı da derinden etkiliyor!

''Yok sana şu kaldı; yok bana bu kadar kaldı!”

Yakınmaları birdenbire ayyuka çıkıyor!

Aynen...

Alkışlarla veda ettiğimiz unutulmaz sanatçı Kadir İnanır gibi...

*

Tartışılmaz b’şekilde...

Yeşilçam’ın...

Parmakla gösterilen aktörüydü Kadir İnanır...

Ordu, Fatsa’lıydı...

19 yaşında kameraların karşısına geçti...

Yakışıklıydı...

O’na...

“Gözleriyle gülen yıldız...” diyorlardı...

Yıllar boyu filmleri gişe rekorları kırdı...

Kariyeri boyunca toplam “182 sinema filmi”nde rol aldı...

Bu, dünya ölçeğinde bir “rekordu”du!

TV dizilerinde bile kendini gösterdi...

...Ve, Kadir İnanır...

Geride bıraktığımız “27 Haziran”da hayatını kaybetti...

O sırada “77” yaşındaydı...

Hayranları gözyaşlarına boğuldu...

Neden biliyor musunuz?

Her yaştan seyircinin...

Babası, ağabeyi, kardeşi gibi olduğu için...

*

...Ve ne acıdır ki...

Olanlar oldu!

Sanatçı yanını bi’kenara bıraktık(!)...

Kadir İnanır’ın mirası...

Bi’anda gazetelerin “manşetleri” oluverdi...

*

...Ve, işte o andan itibaren...

Ünlü sinema yıldızının dünü / bugünü...

Bi’anda...

Türkiye’nin konuştuğu bir olay haline geldi!..

Nasıl oldu?

Şöyle oldu...

Kadir İnanır'ın...

Gayrimenkulleri, banka mevduatları, özel koleksiyonları ve...

Telif gelirlerinden oluşan “milyarlık servetini”...

Sadece “27 yıldır birlikte yaşadığı” hayat ortağı Jülide Kural'a bırakması, akrabaları tarafından tepkiyle karşılandı...

*

Doğru mu?

Bilinmez...

Çünkü...

Çocuğu ve kardeşi bulunmayan...

Kadir İnanır'ın hazırladığı “vasiyet” nedeniyle...

İddialara bakılırsa...

Mirasından pay alma hakkı bulunmayan yeğenleri...

Mahkeme salonunda bu duruma tepki gösterdi...

Vasiyetname duruşması “17 Aralık”a ertelenirken...

Ünlü aktörün tartışmalı “mirasının ne olduğu” da ortaya çıktı...

Sabah Gazetesi’nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre...

İnanır'ın mirasının dökümü şöyle:

* İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazların toplam değeri; 650 milyon lira...

* 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL...

* Yıllardır “Üç binden fazla kurbağa figürü” toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yapmış... Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun ortalama fiyatının ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi...

* Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı... Vefatından sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 Milyon TL kazandıracak...

Bu arada, Avukat Hikmet Altun Kalem...

An itibarıyla 28 mirasçı bulunduğunu açıkladı...

*

Kadir İnanır’ın son vasiyetnamesinde mal varlığının ve...

Koleksiyonlarının büyük bölümünü...

Yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural’a bıraktığı ileri sürüldü... Vasiyetnamenin içeriğine ilişkin bu iddia, ister istemez...

Aile içinde görüş ayrılıklarına neden oldu...

Yeğen Levent İnanır ise...

Dayısının vasiyetini neden değiştirdiğinin...

Açıklığa kavuşturulmasını istedi...

Hukuki yollara başvuracaklarını belirtti...

*

Aileye mirastan pay bırakılmadığını ileri süren yeğen Levent İnanır’ın...

“Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize” ifadelerini kullandığı iddia edilirken, ailenin tamamen dışarıda bırakıldığını dile getiriyor...

*

Bitiriyoruz...

Tartışmalara ilişkin konuşan Jülide Kural, yasını yaşamak istediğini belirterek İnanır’ın iradesine saygı gösterilmesi çağrısı yaptı...

Sanatçının hayatı boyunca ailesine destek olduğunu ifade eden Kural, “Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim...” diyor...

Ancak...

Vasiyetnamenin açıklanmasına ilişkin sürecin “17 Aralık”taki duruşmada devam etmesi bekleniyor...

...Ve, bir son dakika haberi de “T24” yazarı Sibel Yükler’den:

“Kadir İnanır, 2022 yılında hazırlattığı son vasiyetnamesinde, ölümünden sonra Jülide Kural’ın hayatta olmaması durumunda tüm mirasını “Türkiye İnsan Hakları Vakfı”, “Nesin Vakfı” ve “İnsan Hakları Derneği”ne bırakılmasını istediğini bildirdi... İnanır ve Jülide Kural'ın avukatı, gerçek dışı haberler hakkında suç duyurusunda bulunacak... Yani, bunun, önü, arkası yok... Adalet ne diyorsa o olacak...”

Bakalım, bundan sonra neler yaşanacak?

Nokta...

Hamiş: “İçinizden fazilet ve servet sahibi kimseler, bundan böyle akrabalarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermeyeceklerine dâir yemin etmesinler... Affetsinler, hoş görsünler! Öyle ya, onları bağışlamanıza karşılık Allah’ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir...” (Nûr / 22. Ayet)

Sonsöz: “Şu taze gelişmeleri ister istemez, yakın zamanda 94 yaşında kaybettiğimiz Rüçhan Çamay'ın 50 yıl önce (1976) seslendirdiği bir dönem dillerden düşmeyen “Para... Para... Para...” şarkısının sözlerini hatırlatıyor değil mi? (Para, para, para / Varlığı bir dert, yokluğu yara / Unutmayın her şeyi yaratan biziz / Para neye yarardı eller çalışmasa / Para, para, para... / Varlığı bir dert, yokluğu yara...)