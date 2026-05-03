Kamuda istihdam edilmek isteyen adayların aylardır yolunu gözlediği Adalet Bakanlığı personel alımı için beklenen haber nihayet en üst düzeyden geldi. Daha önce 10 bin ve 5 bin olmak üzere iki aşamada yapılacağı konuşulan alımlarla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek, strateji değişikliğine gittiklerini duyurdu. Adayların "CTE infaz koruma memuru alımı şartları neler?" ve "Zabıt katibi ile mübaşir alımı ilanları yayımlandı mı?" şeklinde araştırmaya devam ettiği sürece dair yeni bir takvim paylaşıldı. Bakanlığın adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görevlendireceği yeni memurların başvuru sürecine çok kısa bir süre kala heyecan doruğa ulaştı.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI?

Bakanlığın 2026 yılı hedefleri doğrultusunda adliye koridorlarında ve cezaevlerinde görevlendirmek üzere alacağı 15 bin yeni personel için hazırlıklar son aşamaya geldi. Adayların gözü kulağı Resmi Gazete'de yayımlanacak o ilana çevrildi. Bakan Gürlek, daha önce kulislerde konuşulan parçalı alım sistemini iptal ettiklerini ve 15 bin kişilik dev kadro ilanının tek seferde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Şimdilik resmi ilan henüz yayımlanmadı ancak ilanın yayımlanacağı tarih için net bir dönem işaret edildi.

İNFAZ KORUMA MEMURU (İKM) VE CTE ALIMLARI NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Personel alım ilanının ne zaman geleceği sorusuna net yanıt bizzat Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, adayları daha fazla bekletmeyeceklerini belirterek 15 bin kişilik dev personel alımı duyurusuna mayıs ayının ilk yarısında çıkacaklarını müjdeledi. Yani önümüzdeki günlerde başvuru ekranlarının açılması bekleniyor. Süreç henüz resmi olarak başlamadı; gözler mayıs ayının ilk iki haftası içinde yayımlanacak başvuru kılavuzunda.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Dev alımda hangi branşlara ağırlık verileceği de adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Henüz resmi sayısal dağılım açıklanmasa da geçmiş yıllardaki alımlar ve kurumun mevcut ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli kadrolar belli oldu. Süreç kapsamında en büyük payın yine infaz ve koruma memurlarına (İKM) ayrılması bekleniyor. Bununla birlikte zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför kadroları için de binlerce kişi istihdam edilecek. Kesinleşmiş net kontenjanlar ise ilan metniyle birlikte ortaya çıkacak.

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar ilan yayımlandığı andan itibaren başvurularını dijital ortamda oldukça kolay bir şekilde yapabilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi 2026 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının da e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda alınması planlanıyor. Adaylar, başvuru şartlarını taşıdıkları pozisyonlar için sistem üzerinden gerekli evraklarını yükleyerek işlemlerini hızla tamamlayacak.