Son Mühür- Uzun zamandır beklenen an geldi ve TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte Mayıs 2026 kira artış oranı da netleşti.

Her ayın başında merakla beklenen bu rakamlar, sadece çalışanların ve emeklilerin aylıklarını değil aynı zamanda konut ve iş yerlerindeki tavan zam sınırını da doğrudan belirliyor. Peki, yeni dönemde kiralar nasıl etkilenecek sorusunda ise rakamlar şu şekilde, Nisan 2026 enflasyon oranı 4,18 olurken Mayıs 2026 kira artış oranı ise 32,43 oldu.

Nisan Ayı kira zammı nasıl gerçekleşmişti?

TÜİK'in bir önceki ay açıkladığı verilere göre Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,94 artış göstermiş, yıllık bazda ise yüzde 30,87 seviyesine ulaşmıştı. Bu doğrultuda, konut ve dükkanlar için hesaplanan on iki aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,82 olarak karşımıza çıkmıştı. Yani Nisan ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar, tavan sınır olarak en fazla yüzde 32,82 artışla karşılaşmıştı.

Beklentiler ne yöndeydi?

Enflasyon verileri açıklanmadan önce piyasalarda ve ekonomik çevrelerde nasıl bir hava hakimdi? Aslında beklentiler aylık enflasyonun yüzde 3 ile yüzde 3,5 bandında geleceğini gösteriyordu; ancak arada aşağı yönlü bir sürpriz yaşanma ihtimali de masadaydı. Üstelik TÜİK’in paylaştığı rakamlar ile halkın hissettiği ekonomik gerçeklik arasındaki uyumsuzluk tartışmaları da hiç hız kesmeden devam ediyordu.

