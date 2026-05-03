Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 27. olağan genel kurulu esnafın yoğun ilgisi ve katılımıyla tamamlandı. Kentte faaliyet gösteren 128 esnaf odasının seçimlerinin ardından gerçekleşen genel kurulda üyeler tercihini mevcut başkan Yalçın Ata’dan yana kullandı.
“Güçlü Birlik, Güçlü Oda”
‘Güçlü Birlik, Güçlü Oda’ sloganıyla seçimlere tek aday olarak katılan ve kullanılan 822 oyun, 744’ünü alarak güven tazeleyen İESOB Başkanı Yalçın Ata, YSK görevlileri tarafından açıklanan sonuçların ardından, tebrikleri kabul ederek yeni dönemde hep birlikte esnaf için çalışmaya kaldıkları yerden devam edeceklerini aktardı. Genel kurula katılan İESOB’a mensup esnaflar ise Ata’ya alkışlarla ve sloganlarla destek oldu.
"Bize olan güveni boşa çıkarmayacağız"
Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüden konuşan Başkan Ata, "2023 yılında başlayan yolculuk devam ediyor. 2030 yılına kadar Allah ömür verirse çalışmaya devam edeceğiz. Esnafın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.
İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:
Asil Üyeler:
- Necdet Heppekcan
- Cumhur Şencanbaz
- İhsan Esen
- Yıldırım Kaya
- Mesut Güleroğlu
- Şerif Güven
- Süleyman Beyen
- Mustafa Köksoy
- Ümit Ünalmiş
- Mehmet Kızıltaş
Yedek Üyeler
- Latif Ok
- Mustafa Düzyol
- Levent Bağcıvan
- Özcan Ala
- Hasan Fehmi Abacı
- Halit Özmen
- Zeki Koç
- Fırat Gül
- Ethem Hiçüşenmez
- Mustafa Güvenli
- Kemal Ateş
Denetim Kurulu
Asil Üyeler
- Metuş Gelve
- Erkan Özkan
- Olgun Aktaş
- Cüneyt Kökentürk
- Uğur Ağar
Yedek Üyeler
- Jale Büyükdemir
- Fatih Kök
- Çetin Akbıyık
- Ahmet Namık Kutlu
- Güven Pir
Disiplin Kurulu
Asil Üyeler
- Cezmi Çulhaoğlu
- Tayfun Çıracı
- Okan Kamak
- Polat Uzar
- Hüseyin Döner
Yedek Üyeler
- Nafiz Gündüz
- Melek Bilir
- Murat Oklu
- Kadir Sert
- İsmail Yıldız