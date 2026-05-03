Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin 27. olağan genel kurulu esnafın yoğun ilgisi ve katılımıyla tamamlandı. Kentte faaliyet gösteren 128 esnaf odasının seçimlerinin ardından gerçekleşen genel kurulda üyeler tercihini mevcut başkan Yalçın Ata’dan yana kullandı.

“Güçlü Birlik, Güçlü Oda”

‘Güçlü Birlik, Güçlü Oda’ sloganıyla seçimlere tek aday olarak katılan ve kullanılan 822 oyun, 744’ünü alarak güven tazeleyen İESOB Başkanı Yalçın Ata, YSK görevlileri tarafından açıklanan sonuçların ardından, tebrikleri kabul ederek yeni dönemde hep birlikte esnaf için çalışmaya kaldıkları yerden devam edeceklerini aktardı. Genel kurula katılan İESOB’a mensup esnaflar ise Ata’ya alkışlarla ve sloganlarla destek oldu.

"Bize olan güveni boşa çıkarmayacağız"

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüden konuşan Başkan Ata, "2023 yılında başlayan yolculuk devam ediyor. 2030 yılına kadar Allah ömür verirse çalışmaya devam edeceğiz. Esnafın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

İESOB Başkanı Yalçın Ata’nın yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler:

Necdet Heppekcan

Cumhur Şencanbaz

İhsan Esen

Yıldırım Kaya

Mesut Güleroğlu

Şerif Güven

Süleyman Beyen

Mustafa Köksoy

Ümit Ünalmiş

Mehmet Kızıltaş

Yedek Üyeler

Latif Ok

Mustafa Düzyol

Levent Bağcıvan

Özcan Ala

Hasan Fehmi Abacı

Halit Özmen

Zeki Koç

Fırat Gül

Ethem Hiçüşenmez

Mustafa Güvenli

Kemal Ateş

Denetim Kurulu

Asil Üyeler

Metuş Gelve

Erkan Özkan

Olgun Aktaş

Cüneyt Kökentürk

Uğur Ağar

Yedek Üyeler

Jale Büyükdemir

Fatih Kök

Çetin Akbıyık

Ahmet Namık Kutlu

Güven Pir

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler

Cezmi Çulhaoğlu

Tayfun Çıracı

Okan Kamak

Polat Uzar

Hüseyin Döner

Yedek Üyeler

Nafiz Gündüz

Melek Bilir

Murat Oklu

Kadir Sert

İsmail Yıldız