Son Mühür- İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3 ayrı taşınmaz satışa sunuldu.Toplamda 40.828,84 metrekarelik devasa bir alan, yani yaklaşık 41 dönümlük bir arazi satışa çıktı. Mahkeme kararıyla satışa çıkarılan bu üç komşu parselin toplam muhammen bedeli ise 251.239.858,30 TL olarak belirlendi.

Bu araziler ilçenin odak bölgelerinden Abdullah Arda Çolpan Meydanı’na, Belediye binasına ve Optimum AVM’ye oldukça yakın. Ayrıca taşınmazlar zeytin ağaçlarıyla çevrili doğası ve ulaşım imkanıyla dikkat çekiyor. İmar planında müze, sağlık tesisi ve park alanı gibi önemli kullanım alanları bulunuyor.

Satışa ilişkin resmi bilgiler

1 NO'LU TAŞINMAZ: Yeşil Mahalle 166 Ada, 11 Parsel

Özellikleri: İçinde zeytin ağaçları bulunan taşınmaz, meydan ve ana caddelere çok yakın konumda. Kadastral yola cephesi olmayıp batısında dere bulunuyor.

Yüzölçümü: 8.802,35 m2

İmar Durumu: Park, müze alanı ve sağlık tesisi alanı olarak belirtilmiştir.

Muhammen Bedeli: 54.165.172,70 TL

2 NO'LU TAŞINMAZ: Yeşil Mahalle 166 Ada, 10 Parsel

Özellikleri: 11 no’lu parselle bitişik, düze yakın bir yapısı var. Yine içinde zeytin ağaçları mevcut.

Yüzölçümü: 2.648,45 m2

İmar Durumu: Uygulama imar planında park alanında kalmaktadır.

Muhammen Bedeli: 16.297.210,60 TL

3 NO'LU TAŞINMAZ: Yeşil Mahalle 166 Ada, 6 Parsel

Özellikleri: Satışa çıkan en büyük parsel burası. Diğerlerinden farklı olarak doğusundaki kadastral yola (43/1 Sokak) doğrudan cephesi bulunuyor.

Yüzölçümü: 29.378,04 m2

İmar Durumu: Park, 17 metrelik yol, müze alanı ve sağlık tesisi alanı içerisinde kalmaktadır.

Muhammen Bedeli: 180.777.475,00 TL