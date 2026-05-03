Son Mühür- Yalçın Ata'nın güven tazeleyeceği İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) Genel Kurulu'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yokluğu gündem oldu.

Genel Kurula neden katılmadığı sorularının konuşulduğu süreçte Tugay'la ilgili bir iddiada kulislerde dillendiriliyor.

1 Mayıs'ta işçiler tepki göstermişti...

1 Mayıs kutlamaları sırasında işçilerin protestosuyla karşılaşan ve kürsüden konuşamadan alandan ayrılmak zorunda kalan Cemil Tugay'ın, şimdi de esnafın protesto etme çekincesi yüzünden İEOSB'nin Balçova'daki Kaya İzmir Termal Otel'de gerçekleştirilen Genel Kurulu'na katılmadığı konuşuluyor.

Tiplerini beğenmemişti...



Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkım kararına yönelik Kemeraltı esnafının tepkisini toplayan Cemil Tugay, protestocu esnafı kast ederek ''Tiplere bakın nasıl insanlar olduğunu görürsünüz'' ifadelerini kullanmıştı.

Tugay'ın kendilerine yönelik sözlere tepki gösteren esnaf, yıkım kararı alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesince kullanıma kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı önünde takım elbiseleriyle bir araya gelerek Tugay'a tepki göstermişti.

Cemil Tugay'ın İEOSB'nin Genel Kurulu'nda 70-80 kişilik esnaf grubu tarafından protesto edileceğine yönelik çekinceleri nedeniyle toplantıya katılmadığı düşünülüyor.

İEOSB kulislerine düşen son bilgilere göre Cemil Tugay'ın dün gece yarısına kadar genel kurula katılmayı planladığı ancak daha sonra olası protestolardan çekindiği için katılmaktan vazgeçtiği belirtiliyor.