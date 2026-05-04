Bu hafta gökyüzü bize “duyguların büyüdüğü ama artık gerçekçi kararların da kaçınılmaz olduğu” bir süreci anlatıyor. Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz; yani umut etmek, genişlemek, yeni yollar aramak istiyoruz. Fakat dolunay fazı devam ettiği için içimizde bastırdığımız duygular, ilişkilerde görmezden geldiğimiz konular ve toplumsal alanda birikmiş gerilimler hâlâ görünür olmaya devam ediyor.

Türkiye açısından da bu hafta ekonomi, güvenlik, toplumsal tepkiler ve diplomasi başlıkları daha görünür çalışabilir. Son günlerde Türkiye’de yatırım ve vergi teşvikleri gündeme gelirken, 1 Mayıs olayları nedeniyle iç güvenlik ve toplumsal hareketlilik de dikkat çekmişti. Bölgesel olarak ise Orta Doğu hattında savaş, ateşkes, deniz yolları, İran ve İsrail merkezli gelişmeler hâlâ piyasaların ve diplomasinin odağında.

Bu yüzden haftanın ana cümlesi şu:

“Büyüyen krizler kadar, büyüyen farkındalıklar da var.”

4 Mayıs Pazartesi

Haftaya Ay Yay etkisiyle başlıyoruz. İçimizde bir şeyleri aşma, uzaklaşma, yeni bir bakış açısı kazanma isteği var. Fakat ilişkilerde, para konularında ve duygusal beklentilerde dengeyi bulmak kolay olmayabilir.



Bugün bir yanımız özgür olmak isterken diğer yanımız sevilmek, onaylanmak ve güven duymak isteyebilir. İlişkilerde “Ben ne kadar veriyorum, karşılığında ne alıyorum?” sorusu öne çıkabilir. Abartılı beklentiler kırgınlık yaratabilir.

Günün mesajı:

Bugün büyük konuşmadan önce kalbinin neye gerçekten inandığını sorgula.

5 Mayıs Salı

Bugün cesaret artıyor. Hareket etmek, karar almak, bir işi büyütmek ve ileri gitmek isteyebiliriz. Fakat bu enerji kontrolsüz kullanılırsa gereksiz risk, öfke, acelecilik ve abartılı çıkışlar getirebilir.



Bugün “Ben yaparım” duygusu güçlü. Fakat her cesaret doğru zamanda kullanılmazsa yıpratıcı olabilir. Özellikle iş, para, ilişki ve aile konularında acele karar vermemek önemli.

Günün mesajı:

Cesaret güzel ama ölçüsüz cesaret bazen ateşi büyütür.

6 Mayıs Çarşamba

Haftanın en kritik günlerinden biri. Bugün zihinsel olarak çok derin, sorgulayıcı ve şüpheci olabiliriz. Gizlenen bilgiler, bastırılmış gerçekler, güç savaşları ve manipülatif söylemler daha görünür hâle gelebilir. Plüton’un retro hareketi ise dönüşümün artık dışarıda değil, içeride başladığını anlatıyor.



Bugün bir konuşma, bir mesaj ya da bir farkındalık bizi derinden etkileyebilir. Eski korkular, takıntılar, kontrol ihtiyacı ve güven problemleri tetiklenebilir. İlişkilerde sorgulayıcı tavır artabilir.

Günün mesajı:

Bugün duyduğun her şeye hemen inanma; ama hissettiğin gerçeği de hafife alma.

7 Mayıs Perşembe

Bugün duygular büyüyor, tepkiler hızlanıyor. Bir yandan hedeflere odaklanmak mümkün, diğer yandan alınganlık, öfke, abartı ve beklenti artabilir. “Ya hep ya hiç” duygusu ilişkilerde ve toplumsal alanda belirginleşebilir.

Aile, ilişkiler, iş ve para konularında gerilim yaşanabilir. Bir şeyi büyütmeden önce gerçekten o kadar önemli mi diye düşünmek gerekir. Bugün sakin kalan kazanır.

Günün mesajı:

Bugün her şeyi büyütmeden önce kalbine sor: Bu tepki bana mı ait, yoksa korkuma mı?

8 Mayıs Cuma

Ay Kova burcuna geçiyor ve haftanın enerjisi değişiyor. Daha özgür, daha bağımsız, daha zihinsel ve daha kolektif bir alana geçiyoruz. Ancak Ay’ın Plüton ile teması, sosyal çevre, gruplar, toplum ve gelecek planları üzerinden derin dönüşümler getirebilir.

Bugün “Ben nereye aitim?” sorusu öne çıkabilir. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekipler, gelecek hedefleri ve özgürlük ihtiyacı gündeme gelir. Bazı kişilerle bağımızı sorgulayabiliriz.

Günün mesajı:

Özgürleşmek bazen herkesten uzaklaşmak değil, kendi gerçeğine yaklaşmaktır.

9 Mayıs Cumartesi

Bugün ilişkilerde yumuşama isteği var ama iletişimde dikkat gerekiyor. Sevgi dili daha rahat çalışabilir; fakat yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar ve acele söylenen sözler gereksiz kırgınlık yaratabilir.

Aşk, arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler ve maddi konular için destekleyici bir gün olabilir. Fakat önemli konuşmalarda net ve sakin olmak gerekir. Özellikle mesajlaşmalarda yanlış anlamaya açık bir enerji var.

Günün mesajı:

Bugün kalp yumuşamak ister; ama dil sertleşirse mesafe büyür.

10 Mayıs Pazar

Ay son dördün fazına geçiyor. Bu artık haftanın içsel muhasebe, sadeleşme ve karar verme günü. Dolunayla görünür olan konular şimdi netlik kazanmaya başlıyor. Ay’ın Balık burcuna geçmesiyle sezgiler artıyor, fakat kafa karışıklığı da olabilir.

Bugün iç dünyamız hassaslaşabilir. Bir konuda vazgeçmek, bırakmak, affetmek ya da artık eski tepki biçimini değiştirmek isteyebiliriz. Fakat ani duygusal çıkışlara dikkat etmek gerekir.

Günün mesajı:

Bugün bırakman gereken şeyi bıraktığında, ruhun hafiflemeye başlar.

Haftanın Genel Yorumu

4 – 10 Mayıs haftası, dolunay fazının devamı ile başlıyor ve son dördün fazıyla kapanıyor. Yani hafta boyunca önce fark ediyoruz, sonra yüzleşiyoruz, sonra da neyi bırakmamız gerektiğini görüyoruz.

Bu hafta bireysel olarak ilişkilerde denge, para konularında ölçü, iletişimde dikkat ve duygusal tepkilerde kontrol önemli olacak. Özellikle 5-6 Mayıs civarı sözler sertleşebilir, kararlar büyüyebilir, gizli meseleler açığa çıkabilir.

Toplumsal olarak bu hafta ekonomi, hukuk, özgürlükler, güvenlik, medya, gençler, kadınlar, sosyal hareketler ve diplomasi başlıkları daha görünür çalışabilir.

Türkiye açısından hafta; ekonomi yönetimi, uluslararası ilişkiler, iç güvenlik, toplumsal tepkiler, yatırım kararları ve bölgesel diplomasi açısından hassas bir zaman dilimi. Türkiye’nin hem içeride denge kurması hem dışarıda güçlü ama kontrollü bir diplomasi yürütmesi gereken bir hafta.

Savaş ve dünya açısından ise bu hafta gökyüzü açıkça şunu söylüyor:

Sert açıklamalar, güç gösterileri ve perde arkası pazarlıklar aynı anda çalışıyor.

Bu hafta doğrudan savaş büyütme enerjisinden çok, krizlerin diplomasi masasında ve stratejik hamlelerle şekillendiği bir atmosfer var. Fakat Mars-Jüpiter etkisi nedeniyle küçük hamlelerin büyük sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekir.

Haftanın Ruhsal Mesajı

Bu hafta gökyüzü bize şunu hatırlatıyor:

Gerçek özgürlük, her şeye tepki vermek değil; neye tepki verdiğini fark etmektir.

Büyüyen her kriz, aynı zamanda büyüyen bir farkındalık kapısıdır.

Burçlara Haftalık Mini Mesajlar

Koç

Bu hafta cesaretin yüksek ama acele kararlar seni yorabilir. Özellikle para, iş ve ilişkilerde “hemen olsun” tavrını biraz yumuşat. Büyük adım atmadan önce strateji kur.

Boğa

İlişkiler, ortaklı işler ve finansal konular gündemde. Birinin tavrı seni sorgulatabilir. Güven duygun sınanıyor ama bu hafta asıl mesele karşındakini değil, kendi değerini görmek.

İkizler

İletişimde dikkatli olman gereken bir hafta. Söylediklerin yanlış anlaşılabilir ya da sen bazı sözlere gereğinden fazla takılabilirsin. İş ve günlük düzeninde sadeleşme iyi gelir.

Yengeç

Aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kalbini ilgilendiren konular öne çıkıyor. Duyguların büyüyebilir. Bir konuda “Ben ne istiyorum?” sorusuna daha dürüst cevap vermen gerekebilir.

Aslan

Aile, ev, yerleşim, kökler ve iç güvenlik alanın hareketleniyor. Ev içinde ya da aileyle ilgili bir konuda gerilim olabilir. Kontrol etmek yerine sakince yön vermeye çalış.

Başak

Yakın çevre, kardeşler, eğitim, görüşmeler ve kararlar haftanın ana konusu. Zihnin çok çalışabilir. Özellikle 6 Mayıs civarı takıntılı düşüncelere dikkat et; her şeyi çözmek zorunda değilsin.

Terazi

Para, kazançlar, harcamalar ve öz değer alanın vurgulanıyor. Bu hafta maddi konularda abartılı risk alma. İlişkilerde ise “Ben ne kadar değer görüyorum?” sorusu ön plana çıkabilir.

Akrep

Dolunay etkisi hâlâ senin üzerinde güçlü çalışıyor. Bu hafta kendini, ilişkilerini ve hayatındaki güç dengelerini daha net görebilirsin. Eski bir sen kapanıyor, daha güçlü bir sen doğuyor.

Yay

Haftaya senin enerjinle başlıyoruz ama iç dünyanda tamamlanması gereken konular var. Bilinçaltın, rüyaların, sezgilerin güçlü olabilir. Bir şeyi zorlamayı bıraktığında yol kendiliğinden açılabilir.

Oğlak

Sosyal çevre, dostluklar, ekipler ve gelecek planların gündemde. Kimin yanında gerçekten rahat hissettiğini daha net görebilirsin. Bazı hedefleri revize etme zamanı.

Kova

Kariyer, toplum önündeki duruşun, hedeflerin ve sorumlulukların öne çıkıyor. Bu hafta görünür olabilirsin ama baskı da hissedebilirsin. Gücünü sakinlikten al.

Balık

Hafta sonunda Ay senin burcuna geçerken sezgilerin yükseliyor. Eğitim, yurt dışı, hukuk, inançlar ve gelecek planları gündemde. Bir konuda teslimiyet göstermek seni özgürleştirebilir.