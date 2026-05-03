Son Mühür- İzmir’in tarihi ve siyasi gündeminde uzun süredir tartışma konusu olan Meslek Fabrikası dosyasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yargıya taşınan mülkiyet krizinin ardından, simge yapının geleceğine dair Ankara’dan kritik bir talimat geldiği iddialar arasındaydı.

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen tarihi Meslek Fabrikası binasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiği bilgisi İzmir’e düştü. Başkent’ten İzmir’e gönderilen talimat doğrultusunda, binanın her kesime hitap edecek geniş kapsamlı bir kütüphaneye dönüştürülmesi planlanıyor. 29 Nisan Çarşamba günü bölgede bir keşif çalışması yapıldığı öğrenilirken, projenin detaylarına ilişkin resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Ne oluştu?

2025 Ekim ayında başlayan süreç Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhanenin tapularının Vakıflar’a geçmesiyle patlak verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yargıya taşıdığı tahliye kararı, mahkeme koridorlarında gidip gelen itirazlar sonucu en sonunda kesinleşti.

Tahliye tebligatına karşı Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki isimler, fabrika önüde bir nöbet başlatmıştı. Tansiyonun sık sık yükseldiği bu süreç, hukuki boşlukların kapanması ve nöbetin sonlandırılmasıyla yeni bir evreye girmişti.