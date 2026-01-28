Bugün tartışması ayyuka çıkan İzmir’in “Basmane Çukuru” için...

(*)“Lanetli...” diyenler haklı olabilir mi?

*

Bi’dönüp bakıverelim geriye...

1950’li yıllardan itibaren...

Fuar Basmane Kapısı’nın yan tarafı şehirlerarası otobüs garajıydı...

İstesek de istemesek de...

İzmir kabına sığamıyor, genişledikçe genişliyordu...

Nitekim...

Basmane’deki iki katlı(!) şehirlerarası otobüs terminali...

Takvimler 1975’i gösterirken “hoooop” Halkapınar'a taşındı...

Ve yine takvimler bu kez 1993’ü işaret ederken...

Güzel İzmir, bu defa...

Büyükşehir Belediyesi tarafından...

Bornova'da inşa edilen gıcır gıcır (bugünkü) yerleşkesine kavuştu...

İyi hoş da...

Sonra ne oldu?

Çok açık ve net...

Kaos’a “gel gel...” oldu!

*

Yine İzmir’in efsane belediye başkanlarından..

Burhan Özfatura (ANAP’tan) Basmane’deki malum “çukuru” satışa çıkardı...

Güçbirliği Holding (1997) araziyi alıverdi...

Amacı, oraya “Dünya Ticaret Merkezi” yapmaktı...

Temel kazıldı... Hafriyat çıkarıldı... Kazıklar çakıldı... İstinat duvarı yapıldı...

(Rahmetli Kemal Zorlu öylesine heyecanlıydı ki...)

Gelgelelim, kimin aklına gelirdi ki...

“2001 Krizi”nin patlak vereceği?

Güçbirliği Holding'in hisseleri...

Kısa adı “TMSF” olan “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu”na geçince...

Arazinin bir kısmı “TMSF”nin malı oldu...

Güçbirliği, “TMSF” ve belediye arasındaki “git /gelli” sürece...

İzmir’in önceki başkanlardan Yüksel Çakmur da katıldı...

Başkan Çakmur’a göre...

Proje imar mevzuatına aykırıydı...

Davalar üst üste açıldı...

Ve kaçınılmaz son geldi:

“İnşaat tamamen durdu...”



Sonuçta...

2014 yılı gelip, çattığında...

“TMSF” kendisindeki hisseleri satışa çıkardı...

İhaleyi Sancak Ailesi’nin şirketi “Livamine Madencilik” kazandı...

Projeden kat karşılığı pay almak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin istediği imar değişiklikleri, proje tadilatı derken, TMSF'nin inşaatın başlaması için verdiği 30 aylık sürede ruhsat alamayan Folkart da projeyi iade etmek zorunda kaldı...

Bitti mi, ne gezer?

*

Bu kez...

İzmir’in kıdemli başkanı Aziz Kocaoğlu ile...

Bugünün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay...

“N’olacak bu Basmane Çukuru’nun hali?” diyenlere...

Çarpıcı karşılık verdiler...

*

İlk yorum kıdemli başkan Aziz Kocaoğlu’ndan, Cemil Tugay’a gitti: “Planlamadan ve ticaretten anlamıyor...” Başkan Tugay’ın, Aziz Kocaoğlu’na verdiği karşılık ise şöyleydi: “Sorunları kucağımda buldum... Yıllar boyunca belediye başkanlığı yapmış insanlar bu işi (Basmane Çukuru) neden çözemediler de bugün benden böyle bir çözüm bekliyorlar? Çözebiliyorlardıysa kendi zamanlarında çözselerdi... Aziz Kocaoğlu’nun, (**) “Adama fes giydirirler, aynı çuvala girer gidersiniz!” sözlerine ise şöyle karşılık veriyordu Başkan Tugay: “O cümleler çok kötü cümleler haksız cümleler... Öyle bir şeyi kesinlikle reddediyorum... Bir belediye başkanının böyle ifadeler kullanmasını da çok etik bulmuyorum...” Daha başında anlaşmayı kötü yapan, bu işi bu hale gelmesini sağlayanlara sormak lazım... Neden bu hale geldi?”

*

Bitiriyoruz...

Anlaşılıyor ki...

Kızmadan, sinirlenmeden tartışmaya ihtiyaç var...

Şaka değil!

Meşhur “Basmane Çukuru”na ilk kazmayı vurmanın üstünden...

Neredeyse...

Boş hayallerle...

Üstelik...

Hep birlikte...

“40 yıl geçti, gitti hala koşuyoruz...”

Peki...

Bu kenti yönetenler 40 yıldır nereye koşuyor?

(*) lanet: Tanrı’nın ve insanların sevgisinden, ilgisinden yoksunluk...

(**) “Adama fes giydirirler!” demek, birini kandırmak, aldatmak ya da birine oyun etmek anlamına gelen bir deyimdir...

Nokta...

Hamiş: “Şehri var eden insanlar değildir sadece... O şehrin ruhu vardır, tıpkı İzmir gibi...”

Sonsöz: “Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur... Düşmem dersin düşersin, Şaşmam dersin şaşarsın... Öldüm der durur, yine de yaşarsın... / Hz. Mevlana...”