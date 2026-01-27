Henüz çocuk yaştaki yavrular...

2000’li yılların ilk çeyreğinde...

Türkiye’de satışı yasak “sustalı bıçaklar”ın kurbanı oluyor...

Çünkü o “sustalı” belası...

Açık ve net...

Türkiye’nin huzurunu bozdu ve...

Önlem alınmazsa...

Huzuru bozmaya ve dahi büyük acıların eşliğinde...

Anneleri ve babaları gözyaşlarına boğmaya devam edecek...

*

İliklerimize kadar işleyen acı tabloyu...

Bi’kez daha hatırlatırken...

Türk Polisi ise...

Sokaklarda sustalı bıçakla yaşıtlarının canına kastedenleri yakalamaya çalışıyor...

*

İstanbul’da Mattia Ahmet Minguzzi...

Ankara’da Hakan Çakır...

Ve daha onlarca isim...

Neredeyse yaşıtları tarafından bi’şekilde öldürüldü...

Son kurban ise...

İstanbul’da yaşayan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan...

Bir “korku filmi” gibi adeta...

İstanbul Güngören’de iki grup arasında çıkan kavgada...

Bıçağı kullanan 15 yaşındaki “E.Ç.”nin...

“Yan baktın...” tartışması sonrasında...

Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı iddia ediliyor...

Ne kadarı doğru?

*

Hepimiz çocukluğumuzda kavgalı günler yaşadık...

Belki biraz bağırma – çağırma...

Bir miktar çocuksu küfürler...

En fazla...

Ağabey havasındaki büyüklerimizin...

Bizleri...

Kavga başlamadan...

Barıştırma mesaisi...

Ya bugünün?

Ufacıktan eli kana bulanan yavruları!

“Ne oldu bize böyle?”

Kabahat biz büyüklerde mi?

Yoksa “bu devrin” çocuklarında mı?

Karanlık sokaklarda başlayıp...

Kan / revan cinayetlerle sona eren filmlerin ve dahi dizilerin...

Hiç mi zararı yok?

Sözüm ona film ya da dizi başlarken...

Çocuklar neden bizden önce TV’nin önünde yer kapıyor?

Şiddet Allahı’na kadarsa beyazcam’da...

“Genç Cinayetleri” daha nereye kadar sürecek?

*

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’ın...

Aylar önce dile getirdiği...

“Cinayetlerin ortak noktası failler 18 yaş altı... Çocuk indirimi olmadan yargılama mümkün mü?”

Sorusunun cevabını daha derinlerde aramanın zamanı gelmedi mi?

*

Bitiriyoruz...

Geçen yıl İzmir’de yaşanan karakol baskınında...

Biri emniyet müdürü üç polis şehit oldu...

Ateşli silahla baskın yapan saldırgan ise 16 yaşındaydı...

Şunu unutmamak gerek!

“Yan bakma...” (*)Fasa fiso’sunu es geçelim...

O bahane...

Asla mazeret olamaz!

Görülüyor ki...

Büyük acıların yanı sıra...

Ortaya cinayetlerin “yaş tanımadığı” bir düzene doğru gidiyoruz...

Eyvah ki; eyvah!

Bitsin artık...

Çocukların, çocukları öldürmesi!..

(*)Fasa fiso: “Saçma sapan şeyler...”

Nokta...

Hamiş: Satış ve üretiminin serbest olduğu hemen her ülkede “sustalı çakılar” yaş sınırına göre satılıyor... Örneğin, Avusturya, Finlandiya, Fransa, Portekiz, Almanya, Macaristan ve Çekya'da o sınır “18 yaş” olarak belirlenmiş durumda...

Sonsöz: “Sustalı bıçak taşımanın cezası altı aydan bir yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıdır...”